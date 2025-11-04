EU acusa a Ravella de «negligencia» en el contrato de la basura
L. R.
Esquerda Unida acusa al Concello de Vilagarcía de cometer «negligencia política» ante los «incumplimientos de forma continuada» que, asegura, comete la empresa de la basura. El grupo opositor considera que las declaraciones de la concejala Tania García en el último pleno no incluían ninguna solución, pero espera que convoque una reunión con la concesionaria y los portavoces «como se comprometió» para ponerle fin al problema.
Según EU, se incumplen «por lo menos 12 de las 22 obligaciones» del contrato y asegura que la edila lo reconoció «sin ruborizarse», lo cual le parece «escandaloso» y una «negligencia política y cómplice». Detalló que se dan en la forma y plazos de limpieza de los contenedores, llegando al caso de que, «ante las quejas de vecinos y hosteleros, se trajeron otros del rural menos sucios».
También denuncia que se «eliminó un turno de noche, provocando que haya zonas sin recogida durante una semana»; la falta de cobertura de bajas y vacaciones del personal, lo cual desemboca en «malos olores» por «recogidas solo cuando los colectores están llenos». Asimismo que no hay cosas prometidas, como la App móvil o la oficina de atención y que las máquinas de las playas «no se usan porque no sirven» para el tipo de arenal vilagarciano.
