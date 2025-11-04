Desembarco de autoridades para iniciar el asfaltado de la calle Fontecarmoa

La calle Fontecarmoa de Vilagarcía fue tomada ayer por autoridades municipales y provinciales ante la firma del acta de replanteo previa al inicio de la obra de mejora prevista. Incluye el asfaltado de 600 metros, badenes reductores y un ensanche con retranqueo de un muro en un punto, gracias a una cesión vecinal.

Forma parte del primer lote del plan de asfaltados del Concello que recorre la ciudad y la financia con el +Provincia de la Diputación, así que no faltaron la teniente de alcalde, Tania García, el concejal de Obras, José María González, y el diputado provincial Javier Tourís. Los primeros destacaron la inversión de 344.000 euros en ese plan de mejora de la seguridad vial y el segundo, los 1,5 millones que ha recibido el Ayuntamiento este año a través del programa provincial.