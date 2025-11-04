Desembarco de autoridades para iniciar el asfaltado de la calle Fontecarmoa
L. Romero
La calle Fontecarmoa de Vilagarcía fue tomada ayer por autoridades municipales y provinciales ante la firma del acta de replanteo previa al inicio de la obra de mejora prevista. Incluye el asfaltado de 600 metros, badenes reductores y un ensanche con retranqueo de un muro en un punto, gracias a una cesión vecinal.
Forma parte del primer lote del plan de asfaltados del Concello que recorre la ciudad y la financia con el +Provincia de la Diputación, así que no faltaron la teniente de alcalde, Tania García, el concejal de Obras, José María González, y el diputado provincial Javier Tourís. Los primeros destacaron la inversión de 344.000 euros en ese plan de mejora de la seguridad vial y el segundo, los 1,5 millones que ha recibido el Ayuntamiento este año a través del programa provincial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- La pesca ilegal arrasa las rías
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía
- La carpa del exquisito pulpo y buen vino nuevo de la fiesta de San Simón se llena en un domingo soleado