Critican la escasa puesta en valor del petroglifo de Outeiro de Cribo

La reciente rehabilitación del petroglifo de Outeiro do Cribo, en Meis, no convence a todo el mundo, especialmente a estudiosos de este tipo de monumentos, que la cuestionan abiertamente en redes sociales.

Una puesta en valor que «se ha limitado a desbrozar y a realizar un cierre con postes de madera alrededor de la roca» y poco más. Sin embargo, una de las cuestiones que más lamentan son las explicaciones que se dan en los carteles ubicados en las inmediaciones del petroglifo de Meis.

Indican que esta reproducción no supera a la primera que hicieron sus descubridores en 1977 y «es claramente inferior a las acometidas en 1980 y 2020».

En esa descripción solo se menciona los ciervos, una combinación circular y un laberinto, pero no aparecen referencias «ni del jinete, ni el pastor o cazador y tampoco lo que más singular hace a este petroglifo, la presencia de embarcaciones prehistóricas grabadas a la par que el laberinto», algo que consideran «claramente una deficiencia interpretativa de los autores de la obra».

Esas críticas han sorprendido al Concello de Meis, administración que impulsó la actuación de conservación y puesta en valor del petroglifo, en la que se invirtieron cerca de 40.000 euros. La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, apunta que en esta rehabilitación «existe un informe de patrimonio y en el proyecto participaron arqueólogos, además de que la actuación pasó el filtro de la Dirección Xeral de Patrimonio». Mantiene que «nosotros hemos actuado tal y como se nos indicó, ni más ni menos, se ha actuado como nos marcaron los técnicos».

También incide en que, cuando se acomete una actuación de estas características «tiene que haber mucho respeto y aquí se ha mejorado el vallado y los accesos por seguridad».