Vilagarcía busca un administrativo y un animador comunitario
Vilagarcía
Ravella busca un técnico administrativo y un animador comunitario para un contrato de nueve meses, a tiempo completo y con un salario de 1.833 euros. Supondrá un coste de 52.000 euros de los que aportará 19.300 euros, pues el resto los cubre con una ayuda concedida en el programa FSE+Galicia de la Xunta. Para participar en la selección hay que estar inscrito en Emprego y Garantía Xuvenil.
