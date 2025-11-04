El Concello cambadés indemniza a la adjudicataria de la obra de Burgáns

El Concello de Cambados ya ha rescindido el contrato de la cubierta del campo de Burgáns teniendo que indemnizar a la adjudicataria con 1.556 euros. Cabe recordar que la anulación se produce por decisión de la administración y después de comprobar que los trabajos contratados se quedaban cortos ante las deficiencias de la estructura.

El nuevo proyecto está pendiente de licitación y la caída de una cortante pieza hace un par de semanas mantiene parcialmente cerrada la grada de tribuna.

El deterioro del tejado es evidente desde hace tiempo y, de hecho, a principios de 2024 se suspendió un partido en un día de gran temporal, pero de manera preventiva.

Después llegó la promesa del arreglo y en marzo de este año se adjudicó la sustitución de las chapas de la cubierta por 65.000 euros financiados con el Plan +Provincia. Sin embargo, posteriormente se comprobó que era casi tirar el dinero porque las vigas y el resto de soportes estaban podridos, así que ahora se va a renovar todo con una obra que ya sube a los 90.000 euros.