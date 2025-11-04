Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello cambadés indemniza a la adjudicataria de la obra de Burgáns

Aprueba la rescisión del contrato firmado en marzo de este año

Vista de la cubierta oxidada de la grada de Burgáns este fin de semana. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Cambados

El Concello de Cambados ya ha rescindido el contrato de la cubierta del campo de Burgáns teniendo que indemnizar a la adjudicataria con 1.556 euros. Cabe recordar que la anulación se produce por decisión de la administración y después de comprobar que los trabajos contratados se quedaban cortos ante las deficiencias de la estructura.

El nuevo proyecto está pendiente de licitación y la caída de una cortante pieza hace un par de semanas mantiene parcialmente cerrada la grada de tribuna.

El deterioro del tejado es evidente desde hace tiempo y, de hecho, a principios de 2024 se suspendió un partido en un día de gran temporal, pero de manera preventiva.

Después llegó la promesa del arreglo y en marzo de este año se adjudicó la sustitución de las chapas de la cubierta por 65.000 euros financiados con el Plan +Provincia. Sin embargo, posteriormente se comprobó que era casi tirar el dinero porque las vigas y el resto de soportes estaban podridos, así que ahora se va a renovar todo con una obra que ya sube a los 90.000 euros.

