La CIG amenaza con movilizaciones si no hay avances en el convenio de la conserva

La negociación del convenio de la conserva sigue adelante y los sindicatos están evaluando una de las últimas propuestas de la patronal sobre el nuevo sistema de clasificación profesional. La CIG ya avanzó ayer su desacuerdo y espera obtener algún avance en la próxima reunión, prevista para el día 13, pues, en caso contrario, convocará movilizaciones.

El sindicato celebró ayer en Vilagarcía una reunión de delegados para abordar la propuesta que llega «tras un año de inmovilismo» y que fue presentada en la reunión del 28 de octubre.

Sus responsables detallaron que la parte empresarial plantea un sistema de nueve niveles; la posibilidad de que cada empresa tenga su «propio sistema de clasificación (...) sin garantías y rompiendo el convenio común» y subidas salariales «desiguales», proponiendo aumentos «muy grandes en las categorías superiores y mandos intermedios y casi nulas en las de personal de fabricación y sin garantías de igualdad».

También ve «mucha ambigüedad» a la hora de definir los niveles de mano de obra directa, lo cual «abre la puerta a la discrecionalidad empresarial y a perpetuar desigualdades salariales», critican en un comunicado.

Ante esto, la organización solicita que se defina «claramente cada nivel» profesional y que haya un catálogo con todos los puestos de trabajo y su encuadre en los niveles; complementos objetivos y regulados en el convenio por frío, peligrosidad, polivalencia... «Es una deuda histórica del sector que se reconozca al personal de fabricación ciertas condiciones y conocimientos», destacan.

Detalles

Asimismo reclaman que se acuerde «claramente» en qué nivel se sitúa cada categoría actual y asignar al personal a cada nivel en función de su categoría actual y del trabajo que desempeña. Asimismo defiende una «subida lineal» en todos los niveles, asegurando «salarios dignos» para todos.

Desde la CIG recuerdan otros reclamos que tienen para este convenio aún en negociación como es la promoción automática a los dos años en un puesto de trabajo, un 5% de subida en todos los conceptos retributivos cada año de convenio, mejoras en licencias y permisos, la reducción de la jornada anual máxima y vacaciones de 31 laborales, entre otras cuestiones.