Se buscan cien desempleados en el Bajo Ulla que quieran trabajar: estas son las condiciones

En el Bajo Ulla se abren importantes expectativas laborales para un centenar de personas. De nuevo a través de un plan de formación, de esos que, una vez finalizados, suelen alcanzar importantes porcentajes de ocupación y que tan buenos resultados están cosechando desde hace años en localidades como Valga.

Precisamente una de las beneficiarias de esta nueva entrega del Programa Integrado de Empleo (PIE), también participado por los Concellos de Dodro, Padrón, Rois, Pontecesures y Catoira.

Una línea de acción formativa que este año, por cierto, «consiguió la inserción laboral del 41% de los participantes», elevándose hasta el 57,14% en el caso de Valga, que participó con 21 alumnos del municipio y vio como 12 de ellos encontraron trabajo.

Asistentes a una de las clases de la pasada edición. / FdV

En esta nueva edición son cien las plazas disponibles para que otras tantas personas en situación de desempleo –e inscritas como demandantes en el Servizo Público de Emprego de Galicia– puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para encontrar trabajo.

Orientado a ofrecer formación «a los colectivos con más dificultades de inserción laboral», este programa se dirige prioritariamente a «mayores de 52 años y menores de 30; perceptores de prestaciones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción; desempleados con algún tipo de discapacidad; y mujeres sin ocupación laboral», aclaran en el gobierno valgués.

Para añadir que los alumnos van a poder formarse en «sectores como el de alimentación, construcciones metálicas, textil, confección, comercio, marketing y logística, administración y gestión, hostelería y turismo, actividades sociosanitarias y en imagen y sonido».

La visita de los alumnos a las instalaciones de la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA) y los jardines de Lourizán. / FdV

Sea cuál sea la especialidad elegida, todos los participantes realizarán prácticas y tendrán acceso a una línea formativa transversal, centrada en informática y competencias digitales.

Percibirán una compensación económica de 10 euros diarios por la asistencia a las diferentes acciones formativas, que incluyen «orientación y asesoramiento laboral individualizado, talleres de coaching, de inteligencia emocional y de movilidad laboral, preparación para entrevistas, acciones de mediación con empresas y fomento del autoempleo».

Pero esas no son las únicas ventajas, sino que se establecen, igualmente, medidas de conciliación como «atención personalizada, tanto presencial como telemática; flexibilidad horaria; adaptación de las acciones del programa a los horarios de los servicios educativos y de atención a la dependencia; y posibilidad de realizar acciones formativas online o mixtas».