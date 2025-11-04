Un buque-escuela holandés se refugia en la ría de Arousa

Cada vez que un barco de época se adentra en la ría de Arousa, su presencia llama la atención de los marineros. Es el caso de lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando la goleta «Gulden Leeuw», con pabellón holandés, se refugió en el interior de la ría de Arousa, anclando en las inmediaciones del muelle de O Xufre de A Illa, para refugiarse del temporal que azotaba la costa Atlántica y permanecer varios días en la zona.

Se trata de un buque-escuela construido en 1937 por encargo del Ministerio de Agricultura y Pesca de Dinamarca y que está destinado a la formación para la navegación a vela, con capacidad para acoger a unos 60 alumnos más 24 tripulantes permanentes, siendo una de las goletas de tres mástiles más grandes del mundo.

Durante su periodo de servicio para el gobierno danés, se utilizó con frecuencia para la investigación biológica marina, tanto en aguas danesas como internacionales. El buque tiene una rica historia. Navegó como buque de investigación, de suministro e incluso como buque escuela para una escuela náutica danesa antes de pasar a lucir el pabellón de Países Bajos. Uno de sus últimos viajes finalizó recientemente, con el barco viajando desde Europa, con 44 alumnos, seis profesores y diez tripulantes, hasta el Mar Caribe, donde recorrió las costas de Miami, Cuba, Panamá, Colombia y las islas caribeñas. Su viaje finalizó el pasado mes de julio en las islas Canarias.

Esa formación no solo se limita a aprender a navegar, sino que también se introduce en el cuidado al medio, con proyectos de eliminación de residuos, y excursiones a diversas ciudades, aprendizaje de exploración y submarinismo.

En los últimos dos años, el barco se ha transformado en una goleta de tres mástiles con velas de gavia, por lo que el palo mayor también cuenta con aparejo de verga. Este aparejo tan versátil combina las ventajas de un barco de velas cuadradas y uno de aparejo longitudinal.

No es la primera vez que una embarcación de época similar al «Gulden Leeuw» arriba a las costas de A Illa, aunque esa visita resultó mucho más polémica que esta. Se trató de la fragata «TS Shtandar», un buque con pabellón de las islas Cook aunque de propiedad rusa que se adentró en la ría de Arousa en julio del pasado año pese a pesar sobre él la prohibición de acercarse a cualquier puerto europeo por la invasión de Ucrania. La embarcación permaneció amarrada muy poco en aguas próximas al muelle de O Campo, hasta que la Guardia Civil del Mar la interceptó y la obligó a abandonar las aguas territoriales. La tripulación , formada por once personas, reclamaba poder aprovisionarse para continuar su travesía, después de haber sido expulsada de otros puertos, incluido el de Vigo. La embarcación se había acercado a aguas territoriales gallegas para participar en el III festival Iacobus Maris Experience 2024.