Las biotoxinas afectan a seis de cada diez polígonos bateeiros

El episodio tóxico otoñal que afecta a las Rías Baixas eleva a treinta los polígonos mejilloneros cerrados a causa de la proliferación de dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP).

Esto es tanto como decir que permanecen operativos una veintena, como son los dos de Sada, en la ría de Ares-Betanzos, trece de los localizados en Arousa y seis de la ría de Vigo.

Son otros tantos los que en esas mismas aguas permanecen cerrados, junto a los ocho que tiene asignados Pontevedra, los cuatro de Muros-Noia y once de los polígonos bateeiros arousanos.

Esto es así después de que el Instituto Tecnológico para el Control del Medido Marino de Galicia (Intecmar) ordenara de golpe la prohibición de extracción de moluscos bivalvos cultivados en los viveros flotantes de los polígonos Grove A, Cambados B, Muros A, Noia A, Cangas C y Vigo A.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

A priori, la situación no va a mejorar a corto plazo, sobre todo tras los incrementos de dinoflagelados del género «Dinophysis» detectados en las estaciones oceanográficas de Aldán, Aldán Interior y Ons, todas ellas en la ría de Pontevedra, y en las de Muros, A Creba, Centro da Ría y Boca da Ría, en la de Muros-Noia.

De los últimos informes técnicos sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar elaborados por el centro analítico que dirige Covadonga Salgado también se desprende un aumento de biotoxicidad en algunas de las estaciones costeras. Más concretamente en las de Baiona y Merexo, esta última en la ría de Camariñas.

Cabe reseñar que, si bien por el momento carece de importancia, también se detectaron en Liméns (Vigo), Aldán, Esteiro y la estación costera de Langosteira incrementos de «Pseudo-nitzschia».

Se trata de las algas unicelulares que producen la neurotoxina llamada ácido domoico, que es responsable de la intoxicación en humanos por consumo de moluscos que se conoce como toxina amnésica (ASP).