Unos 40 vecinos de Rubiáns muestran interés por los nichos de la futura ampliación

La comunidad de montes de Rubiáns cuenta con una nueva directiva que garantiza un relevo generacional. Fue elegida en una reciente asamblea que también abordó la situación del proyecto de ampliación del cementerio que, cabe recordar, a partir de ahora dirigirá una asociación de futuros propietarios que, por el momento, cuenta con unos 40 inscritos.

Juan Antonio García Coello toma el relevo de José Miguel Barcala en la Presidencia de la junta rectora, que vive una renovación casi total aunque permanecen algunos miembros de la anterior. De hecho, este comunero ya llevaba participando dos años en la toma de decisiones, así que conoce los pormenores de cara a su futuro. Según uno de sus miembros, Álvaro Paz, se trataba de un paso necesario para la entrada de gente más joven en la dirección.

Y en cuanto al camposanto, como ya avanzó este diario hace unos días, será una asociación la que se encargue de dirigirlo a partir de ahora. Esperan que las obras comiencen más pronto que tarde aunque esperan la inscripción de más interesados en hacerse con panteones para cubrir el gasto completo de la urbanización y la dotación de servicios de la ampliación, exigida por la legislación.

Cabe recordar que cuentan con una ayuda de 60.000 euros concedida por el Concello de Vilagarcía y que la comunidad de montes ya ha gastado unos 150.000 euros en comprar el terreno y otras gestiones de arranque. Ahora será necesario un proyecto de ejecución y la contratación de los trabajos, en lo que deben participar los interesados en tener un nicho.

La capacidad de la ampliación se había situado en un máximo de 120 nuevos panteones y, por el momento, hay unos 40 anotados para esta primera fase, pero los implicados en la iniciativa esperan que se sumen más para poder abordar económicamente el total del proyecto y en ello están trabajando.