La volandeira regresa a Cambados por todo lo alto

El año pasado comenzaba la campaña de la volandeira el 4 de noviembre despachando en las lonjas de Cambados y Rianxo 4.464 y 1.808 kilos, respectivamente.

Hoy da comienzo una nueva temporada y la «rula» cambadesa de Tragove se basta para igualar aquella cantidad. Son un total de 5.854 kilos de dicho bivalvo los que están siendo subastados en este puerto de Arousa Sur, el más importante de Galicia para esta especie.

Participaron en esta jornada inaugural más de 40 barcos que colocaron su mejor producto a 11,90 euros el kilo (más IVA), lo que supuso 15 céntimos menos que en el arranque de 2024.

La llegada de la volandeira a la lonja cambadesa, esta tarde. / Iñaki Abella

Así salieron los 521 primeros kilogramos, pagándose los 179 siguientes a 11,5 y situándose los lotes posteriores en 10 euros, para ir bajando la cotización a medida que avanza la subasta.

El resumen que puede hacerse es que las cosas no podían haber empezado mejor, lo cual explica la satisfacción de la flota y del patrón mayor, Alejandro Pérez.

Un «respiro» para la flota

Es, no cabe duda, una muy buena noticia para el sector del mar, castigado con dureza desde hace años por la pérdida de productividad de la ría y necesitado de este tipo de «respiros».

No hay que perder de vista que la volandeira juega un papel destacado en Cambados, ya que esta lonja comercializó el 52% del total vendido en los puertos gallegos en las dos últimas décadas.

Las descargas en Tragove, esta mañana. / Iñaki Abella

Periodo en el que marcó allí un precio máximo de 16,30 euros el kilo, que es también el más alto de la comunidad desde el año 2005.

Los mejores años en la lonja de Tragove –que hoy recupera la actividad tras semanas de obras que obligaron a realizar las subastas en la nave de Puerto de Cambados–, fueron 2022 y 2023, con 309 toneladas (casi un millón de euros) y 249 toneladas (733.000 euros), respectivamente.

Tanto en 2009 como en 2024 desde esta «rula» salieron más de 179 toneladas, con la salvedad de que el primero fue un año nefasto en cuanto a precios, alcanzándose solo 299.000 euros, mientras que el pasado ejercicio se rozaron los 773.000.

Esos registros, los de 2024, son por tanto los primeros a batir con la campaña iniciada ayer, cuyas cifras deberán sumarse a las 37 toneladas y 172.000 euros obtenidos ya en Tragove en la primera mitad del año.

13 millones de euros en dos décadas

En el conjunto de Galicia la volandeira generó más de 13 millones de euros en primera venta durante las dos últimas décadas, gracias a la comercialización de 5.268 toneladas.

Fue en 2022 cuando se alcanzaron los mejores registros, con 499 toneladas y 1,4 millones de euros, a mucha distancia de las 238 toneladas y los 975.000 euros con los que se cerró el pasado ejercicio.

La supervisión de las descargas en el punto de control. / Iñaki Abella

Hay que insistir en que más de la mitad de las operaciones se realizaron en la lonja de Cambados, que desde 2005 colocó en los mercados 2.769 toneladas de este bivalvo, con una facturación de casi 8 millones de euros.

Le sigue otra «rula» arousana, como es la de Rianxo, que en el mismo periodo despachó 1.587 toneladas por importe de 3,5 millones de euros.

A continuación se sitúan Cangas, con 528 toneladas y un millón de euros; Redondela, con 169 toneladas y 290.000 euros; y las lonjas de Moaña y Vigo, que con casi 62 y 55 toneladas ingresaron 98.000 y 128.000 euros, respectivamente.