Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía

Las zonas peatonales de Vilagarcía se han cobrado hoy una víctima más. Una mujer que resultó herida de consideración este mediodía tras caer a causa del mal estado en que se encuentra el piso en algunos puntos de la ciudad.

Esta vez sucedió en la céntrica plaza de Galicia, una de las más castigadas por la irrupción constante de vehículos que, desafiando las prohibiciones, campan a sus anchas por estos espacios de prioridad peatonal.

La presencia de coches, furgonetas y camiones hace que, como ya se denunció en FARO DE VIGO en multitud de ocasiones, las losas de piedra se hundan o se partan, convirtiéndose en auténticas trampas.

Momento en el que atienden a la mujer herida. / M. Méndez

La mujer accidentada este mediodía tropezó en una de las que están partidas y semilevantadas, tal y como indicaron ella misma y los testigos presenciales.

A consecuencia del tropezón se fue al suelo y se llevó un buen golpe, por lo que tuvo que recibir atención médica in situ.

En el lugar se presentaron numerosos curiosos y una patrulla de la Policía Local, a la que apenas media hora antes habían alertado vecinos desde la propia plaza de Galicia, indicando que las losas de piedra estaban en un penoso y peligroso estado.

A las 12.24 horas se presentó en el lugar la ambulancia del 061 que la trasladó al centro médico.