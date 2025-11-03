Smartpeme+ ofrece cuatro nuevos talleres esta semana

La Diputación organiza esta semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica al amparo de la Red Smartpeme+. Las acciones, en formato telemático (todas requieren inscripción previa), se celebrarán hasta el jueves y ahondarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como la inteligencia artificial, el posicionamiento en buscadores, la ciberseguridad, las redes sociales o el e-mail marketing, entre otros.

Así, hoy se celebrará el taller «Cómo emplear la IA para hacer SEO», organizado por la oficina de Pontevedra. Los participantes aprenderán cómo las nuevas herramientas de inteligencia artificial pueden resultar muy útiles a la hora de preparar una estrategia de posicionamiento en buscadores. La sesión será impartida por Adrián Fernández, licenciado en Comunicación Audiovisual.

Mañana martes tendrá lugar «Ciberseguridad sin complicaciones: protege tu día a día», coordinado por la oficina de Barro y que abordará aspectos clave para proteger la información personal y profesional en el entorno digital. Serán explicados por Manuel Tornos, asesor en la propia oficina con más de 30 años de experiencia en nuevas tecnologías.

El miércoles, la oficina de Lalín organiza «Copywriting I - Redes Sociales» para descubrir cómo las palabras pueden convertir las publicaciones en redes sociales en conversaciones y las personas seguidoras en clientela. Aprenderán cómo escribir de manera más familiar, auténtica y persuasiva, adaptándose a públicos locales. Fátima Faílde, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas impartirá el taller. Por último, el jueves se desarrollará «Optimiza tu estrategia de e-mail marketing con Benchmark E-mail» a través de la oficina de Cambados e impartido por el ingeniero informático José Luis Taboada. Para más información y la inscripción puede consultarse la web de Smartpeme+.