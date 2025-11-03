La proyección internacional de la provincia sabe a centollo

La Cofradía do Centolo Larpeiro vuelve a ejercer como plataforma de lanzamiento del afamado centollo de O Grove, cuya captura comienza el domingo. Y, de paso, va a jugar un importante papel en pro de la desestacionalización turística y la promoción de la localidad y de toda la provincia.

Este año con más fuerza que nunca, ya que la celebración de su Gran Capítulo se hace coincidir con el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas, a desplegar el último fin de semana del mes.

Lo que ha conseguido Centolo Larpeiro con el paso de los años ha sido convertirse en un escaparate privilegiado desde el que mostrar al mundo tanto la excelencia del «rey de los mariscos», que en O Grove dispone de una marca de calidad y diferenciación propia, como las potencialidades turísticas del Concello, la comarca de O Salnés y la provincia.

Así transcurrió el XXXII Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro. / Noé Parga

Atraídos por los actos organizados anualmente por Víctor Otero Prol –el presidente de la cofradía– en torno a ese Gran Capítulo, pero también por la fama que precede al Centolo do Grove, cientos de personas de toda España y Portugal –han llegado a reunirse más de medio millar– se desplazan a la villa grovense cada mes de noviembre y se alojan en sus hoteles y otros puntos de la provincia.

Al igual que comen en sus restaurantes, navegan en sus catamaranes y, en definitiva, dejan dinero en los diferentes lugares de Galicia por los que pasan.

Desestacionalización

Y no solo generan riqueza en plena temporada baja, con lo que esto supone en cuanto a desestacionalización, sino que contribuyen a dar a conocer en sus pueblos o regiones de origen lo mucho que pueden ofrecerles las Rías Baixas.

Pues bien, como se explicaba anteriormente, esa proyección se ve claramente reforzada este año con el congreso internacional que organiza el Consejo Europeo de Cofradías (Ceuco), una organización sin ánimo de lucro que se ocupa de promocionar y defender los productos agroalimentarios y la gastronomía de calidad de los países de la Unión Europea que lo integran.

Un momento del XXXII Xantar de Cofrades, organizado por la Cofradía do Centolo Larpeiro. / M. Méndez

No son otros que España, Francia, Italia, Portugal, que fueron los fundadores, y Hungría, Grecia, Bélgica y Macao, que se incorporaron posteriormente.

Es así como se refuerza la proyección internacional de O Grove, el centollo y la ciudad de Pontevedra, entre otros lugares de la provincia y de Galicia, pues en las redes sociales y medios de comunicación de tales países se habla cada vez más, y desde hace meses, del congreso a celebrar en la villa meca.

«Es el viaje del año»

En muchos casos se muestran imágenes de O Grove y del preciado crustáceo, y en otros se incorporan recomendaciones para conocer mejor esta localidad y el conjunto de Galicia.

«Es el viaje del año», proclaman algunos de los participantes cuando difunden el programa de actos y hacen hincapié en las visitas programadas a O Grove, la ciudad de Pontevedra, Combarro, Santiago y Lalín.

Dicho de otro modo, que Ceuco consigue uno de sus grandes objetivos, como es aprovechar «la cultura de nuestros vinos y gastronomía» para «evitar la desaparición de tradiciones».

Así desfilaron los cofrades participantes en el XXXI Capítulo da Cofradía do Centolo Larpeiro, en O Grove. / FdV

Como también para «mantener el legado histórico de las costumbres de los respectivos pueblos, comarcas o regiones, valorizando los territorios para el incremento del conocimiento del turismo».

En el caso de O Grove lo consigue a través del «rey de los mariscos», al que alude en sus redes sociales, por ejemplo, la Confraría da Gastronomía Macaense, asentada en Macao, una región autónoma de la costa sur de China continental que fue territorio portugués hasta 1999.

También habla de O Grove, su centollo y la ciudad de Pontevedra, en este caso desde Grecia, Konstantinos Mouzakis, vicepresidente de Ceuco y presidente de Chef’s Club Of Attica Acropolis, una entidad con sede en Atenas creada para «agrupar a cocineros, jefes y ayudantes de pastelería, panaderos, hoteleros, restauradores e investigadores relacionados con la alimentación».

Dicho colectivo persigue la «promoción de la cocina nacional y local, del arte de la pastelería y de la cultura gastronómica griega», dándola a conocer no solo en su país, sino en todos los que integran el Ceuco.

Lo cual viene a ser lo mismo que hace la Cofradía do Centolo Larpeiro, en su caso centrando su estrategia en el crustáceo.

El Chef’s Club Of Attica Acropolis, por cierto, será uno de los colectivos que tendrán protagonismo por partida doble en el congreso, ya que, como anuncia en sus redes sociales, participará también en el acto de promoción y degustación de productos pertenecientes a distintas cofradías europeas, previsto para el día 29 entre las 13.30 y las 17.00 horas.

Así fue el "Xantar de Cofrades", organizado por la Cofradía do Centolo Larpeiro en el hotel Norat. / M. Méndez

También aluden en sus publicaciones al congreso de O Grove y su centollo la portuguesa Confraria Gastrónomos do Algarve y el periódico del país vecino Diario de Aveiro, al igual que hace el propio Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas, por citar solo algunos ejemplos.

De este modo, divulgando el programa previsto, se promocionan en el exterior elementos o atractivos tan representativos de la provincia y O Grove como la ciudad del Lérez y el Casino La Toja, en el que se celebrarán la recepción de participantes y la asamblea general de Ceuco, el día 28.

Punta Moreiras

En el mismo programa, desvelado por el decano de la prensa nacional el pasado verano, aparece el 25 como Día de O Grove, con opciones como visitar el Acuario «para descubrir los fondos marinos de la costa atlántica», y el Museo de Pesca y la Salazón.

Aprovechando esas dos visitas a las instalaciones, ambas asentadas en Punta Moreiras, se darán a conocer los senderos y la red de esculturas que allí se encuentran, «disfrutando del aire libre y las buenas vistas», presumen los organizadores.

Lo que transmiten al exterior con esta convocatoria y las imágenes que acompañan a la misma es que «Punta Moreiras es una pequeña península de O Grove ubicada muy cerca del tradicional puerto marinero de Meloxo, donde descansan los restos de una antigua industria pesquera de origen romano».

Homenaje del Centolo Larpeiro / Muñiz

Para añadir que «esta costa fue aprovechada para la instalación de conserveras y salazoneras junto al mar, sobre todo de origen catalán, llegando a existir en las cercanías de Punta Moreiras hasta ocho fábricas de sardinas y secado de pulpo».

Ni que decir tiene que en el extenso y variado programa de actos diseñado por la Cofradía do Centolo Larpeiro para el congreso europeo se reserva tiempo «para hacer un recorrido por San Vicente do Mar, A Lanzada y la isla de A Toxa».

Día de Pontevedra

Pero, hay que insistir, además de mostrar O Grove, el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas promocionará otros lugares de Galicia. De ahí propuestas como el Día de Pontevedra, a desplegar el 24.

Una jornada en la que, como se avanzó en FARO DE VIGO hace meses, se ofrece a los participantes la posibilidad de conocer «una ciudad que es la ‘Capital de las Rías Bajas’ y se conoce como ‘Ciudad del Lérez’ y ‘Boa Vila’, nombre dado por el cronista francés Jean Froissart», se explica a los potenciales visitantes en el programa distribuido por la Cofradía do Centolo Larpeiro.

Implicados tanto hoteles como restaurantes El Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas genera actividad en un buen número de hoteles y restaurantes de la provincia. Destacan establecimientos colaboradores con paquetes especiales de alojamiento, como los cuatro estrellas Eurostars Isla de La Toja y Abeiras, al igual que aparecen en la relación los tres estrellas Amandi, Maruxía, Bosque Mar y Puente de La Toja, y el dos estrellas Boutique Vilavella. Hay otros negocios beneficiados, como es el caso del restaurante La Atlántida, en el que se celebrará la cena de gala del día 29. Al igual que bodegas como Pazo Baión, sede principal en el Día de la Comarca do Salnés, a desplegar el 26 y que incluye una apretada agenda enoturística y un suculento menú.

En el que también se aclara que «Pontevedra ha sido bautizada por los medios de comunicación franceses como ‘la ciudad en la que el peatón es el rey’; una ciudad monumental repleta de arte e historia que, tras el de Santiago de Compostela, posee el casco histórico más importante de Galicia».

El Día de Pontevedra también permitirá conocer Combarro, «un pueblo marinero en el que destaca su zona vieja, donde se halla una gran cantidad de hórreos y cruceros, además de la iglesia parroquial».

Estas y otras alusiones a Combarro, «declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico y como Sitio Histórico», integran la promoción de la provincia en el exterior que realizan los promotores del congreso internacional.

Alfonso Rueda, Marta Villaverde y Luis López La presidencia de honor del Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas recae en la figura del titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, la conselleira de Mar, Marta Villaverde Acuña y el máximo representante de la Diputación de Pontevedra, Luis López. La presidencia de este encuentro internacional la ostentan el actual líder de Ceuco, Carlos Martín Cosme, y el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, mientras que el presidente del comité organizador es Víctor Otero Prol. Un comité que tiene a Ramón Sineiro Cores como coordinador de logística, a Pietro Nuzzo en calidad de supervisor de actividades, a Pedro Piñeiro Lago al frente de las relaciones institucionales y a Manuel Prol Mascato como coordinador del programa turístico a desplegar.

Quienes el día 27 organizarán una visita a la Praza do Obradoiro y la Catedral, en la que cada cofradía lucirá su estandarte y vestimenta.

Cocido gallego

Le seguirá una excursión a Lalín que incluye recepción oficial y un almuerzo de confraternidad a base del tradicional cocido.

Propuesta que Centolo Larpeiro aprovecha para dar a conocer a los extranjeros que «en torno a este plato tan popular en Galicia se celebran la Feria del Cocido y el Mes del Cocido, además de existir una orden protectora, la Encomenda do Cocido».

Uno de los carteles que promocionan el congreso en Europa. / FdV

En resumen, que el congreso enogastronómico europeo hará que por O Grove, Pontevedra, Combarro, Lalín y Santiago se paseen más de trescientos integrantes de casi cuarenta cofradías.

Entre ellas, trece de España, siete de Portugal, nueve de Francia, seis de Bélgica, dos de Grecia y una de Italia.

Los estandartes y la vestimenta característicos de cada una de ellas pondrán la nota de color a los diferentes actos previstos.

Uno de los más esperados será la cena de gala del día 29, a celebrar en el restaurante de la finca La Atlántida de O Grove, con más de trescientos comensales ya inscritos que disfrutarán no solo del menú, sino también de sus privilegiadas vistas sobre la ensenada de A Lanzada, Sanxenxo y Ons.

En definitiva, que los asistentes al encuentro enogastronómico internacional tienen mucho que ver y tendrán mucho más para contar cuando regresen a casa tras pasar por O Grove y Pontevedra, lo cual contribuirá a seguir promocionando su imagen turística de en toda Europa.