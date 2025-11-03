Meaño vuelve a licitar el camión de la basura tras quedar desierto el primero concurso

El Concello de Meaño licita por segunda vez la adquisición de un camión satélite de segunda mano para la recogida de residuos tras no presentarse ninguna empresa al anterior. Ahora repite la oferta con un plazo que expira el 11.

El presupuesto fijado es el mismo que en la anterior ocasión, en base a un presupuesto de 54.958,20 euros, que financiará con fondos propios. También se repiten los requerimiento y condiciones del vehículo: antigüedad máxima de 8 años y un máximo de 190.000 kilómetros rodados. En el plano técnico, pide camión de 4,8 metros de longitud, dotado de caja basculante fabricado acero con una determinada capacidad, entre otras cuestiones.