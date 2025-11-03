Meaño vuelve a licitar el camión de la basura tras quedar desierto el primero concurso
El Concello busca un vehículo de segunda mano por 54.000 euros
t. hermida
Meaño
El Concello de Meaño licita por segunda vez la adquisición de un camión satélite de segunda mano para la recogida de residuos tras no presentarse ninguna empresa al anterior. Ahora repite la oferta con un plazo que expira el 11.
El presupuesto fijado es el mismo que en la anterior ocasión, en base a un presupuesto de 54.958,20 euros, que financiará con fondos propios. También se repiten los requerimiento y condiciones del vehículo: antigüedad máxima de 8 años y un máximo de 190.000 kilómetros rodados. En el plano técnico, pide camión de 4,8 metros de longitud, dotado de caja basculante fabricado acero con una determinada capacidad, entre otras cuestiones.
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- La pesca ilegal arrasa las rías
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía