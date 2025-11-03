Los delfines se sienten cómodos dentro del muelle de Vilaxoán

Hace un mes se explicaba que una hembra de delfín mular llamada «Ladeira» y su cría, «Badiña», habían visitado diferentes puertos de la ría de Arousa.

Desde entonces tanto estos como otros arroaces han seguido apareciendo al abrigo de las dársenas arousanas, con especial significación en el muelle de Vilaxoán.

Tanto los dos delfines citados como otros ejemplares fueron vistos en varias ocasiones durante la última semana alimentándose entre los pantalanes de ese puerto vilagarciano e incluso recibiendo comida, ya que algunas personas les arrojaron trozos de pan y otros alimentos.

Momento en que lanzan un trozo de pan a un arroaz. / FdV

Desde el jueves son aún más las referencias de vecinos a la presencia de estos mamíferos marinos tanto en Vilaxoán como en el muelle de pasajeros de Vilagarcía e incluso en Vilanova.

De ahí que desde el Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI) vuelvan a pedir a la población que se mantengan las distancias y se evite arrojar comida a estos animales.

FDV

El director del centro, Bruno Díaz, ya explicaba hace un mes, a raíz de los sucesivos avistamientos de «Ladeira» y «Badiña», que quizás «alguien las alimentó cuando la cría era solo un recién nacido, y eso ha hecho que se acostumbraran a interactuar con el ser humano y a pedirle alimento».

Para añadir que «cuando se acercan tanto e incluso silban al lado de las personas que se acercan a ellos en embarcaciones, o que los observan desde los pantalanes, como sucedió en Vilaxoán, lo que están haciendo es pedir comida».

Y parece haberles dado resultado, ya que no dejan de volver a este puerto, incluso enseñando el camino a otros delfines.