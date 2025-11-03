¡ Cómo han cambiado estas «esmoliñas»!

La tradición del Día de Defuntos no pierde fuelle en A Illa de Arousa y ayer fueron muchos los niños que regresaron a casa con un delicioso y variado botín. No solo se llevaron chucherías de todo tipo y algún euro suelto o un pequeño juguete.

Como ya es costumbre, y haciendo honor a la vinculación con el mar, hasta hubo «raxo» de pulpo y conservas.

Esto por parte de las familias propietarias de Mariscos Gilmar y Conservas Dardo, que nunca fallan a la tradición de abrirle la puerta a los pequeños con el típico reclamo: «Unha esmoliña polos defuntiños que van alá».

Una mujer entrega unos caramelos en día de pedir de A Illa. / Iñaki Abella

Algunos lo hacen disfrazados y cada vez son más, pero antaño no era tan habitual. Y es que poco a poco van calando cosas típicas de otras culturas, pero que nadie se confunda: A Illa no se ha sumado al conocido «truco o trato» americano.

Este petitorio que no se pierde casi ningún niño y que incluso practican residentes en otras villas, pero de padres isleños, procede de una larga tradición, aunque, como todo, ha ido sufriendo variaciones con los años. De hecho, originariamente, se repartían castañas, aunque en las mochilas también caían mazorcas y alguna «pesetiña».

Unos jóvenes isleños muestran el botín. / Iñaki Abella

Lo que sigue intacto es la ilusión, incluso de los adultos, que siempre tienen algo que entregarles y que, en casos, piden a cambio un pequeño rezo por los seres queridos que ya no están entre nosotros. De hecho, hay quien la vida le ha hecho trasladarse a vivir a otros lugares, pero regresa en este domingo de Difuntos para estar con la familia y que sus hijos disfruten como lo hicieron ellos.