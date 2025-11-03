¡ Cómo han cambiado estas «esmoliñas»!
Los vecinos más jóvenes de A Illa se echaron ayer a la calle para pedir una «esmoliña polos defuntiños», logrando botines de conservas, pulpo y muchas chuches que antaño eran castañas y alguna «pesetiña»
La tradición del Día de Defuntos no pierde fuelle en A Illa de Arousa y ayer fueron muchos los niños que regresaron a casa con un delicioso y variado botín. No solo se llevaron chucherías de todo tipo y algún euro suelto o un pequeño juguete.
Como ya es costumbre, y haciendo honor a la vinculación con el mar, hasta hubo «raxo» de pulpo y conservas.
Esto por parte de las familias propietarias de Mariscos Gilmar y Conservas Dardo, que nunca fallan a la tradición de abrirle la puerta a los pequeños con el típico reclamo: «Unha esmoliña polos defuntiños que van alá».
Algunos lo hacen disfrazados y cada vez son más, pero antaño no era tan habitual. Y es que poco a poco van calando cosas típicas de otras culturas, pero que nadie se confunda: A Illa no se ha sumado al conocido «truco o trato» americano.
Este petitorio que no se pierde casi ningún niño y que incluso practican residentes en otras villas, pero de padres isleños, procede de una larga tradición, aunque, como todo, ha ido sufriendo variaciones con los años. De hecho, originariamente, se repartían castañas, aunque en las mochilas también caían mazorcas y alguna «pesetiña».
Lo que sigue intacto es la ilusión, incluso de los adultos, que siempre tienen algo que entregarles y que, en casos, piden a cambio un pequeño rezo por los seres queridos que ya no están entre nosotros. De hecho, hay quien la vida le ha hecho trasladarse a vivir a otros lugares, pero regresa en este domingo de Difuntos para estar con la familia y que sus hijos disfruten como lo hicieron ellos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- La pesca ilegal arrasa las rías
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía