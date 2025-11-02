Los vertidos «impropios» a la red colapsan la depuradora de Lantañón

Una de las estaciones depuradoras que se existen en el municipio de Meis, la situada en el lugar de Lantañón, está sufriendo sobremanera el efecto de los vertidos impropios a la red de alcantarillado, lo que provoca que se colapse continuamente y acabe vertiendo el contenido de la red a través de los pozos de bombeo. Así lo reconoce el propio Concello de Meis, que ha emitido un bando en el que pide la colaboración de toda la ciudadanía para evitar este tipo de situaciones y garantizar el buen funcionamiento de esta infraestructura, fundamental para evitar la contaminación.

En ese bando se explica que la depuradora está sufriendo «averías muy graves que precisan de reparaciones muy caras, debido a la presencia en las aguas de compresas, toallitas, e incluso, trapos de cocina», elementos que no pueden ir al alcantarillado ya que acaban colapsando por completo la red.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, reconoce que «estamos detectando averías muy importantes en los últimos tiempos, que vienen derivadas precisamente por el mal uso de la red de alcantarillado por parte de algunos de sus usuarios, que arrojan elementos impropios». Explica que, al colapsar constantemente la red de la EDAR de Lantañón, el Concello se ve obligado a recurrir «a empresas para desatascar todo el alcantarillado, empresas que no son precisamente baratas y que tienen un coste, disparando el gasto del Concello en este servicio tan solo en reparaciones». La situación que está viviendo Meis en la EDAR de Lantañón ya la han vivido otros municipios en estos últimos años, caso de A Illa o Vilagarcía, que ven como tienen que gastarse una partida importante en reparar y solventar los «atrancos» que generan elementos como las toallitas.