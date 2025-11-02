Toneladas de golosinas para celebrar el «Día de pedir» en A Illa

Cada 2 de noviembre resulta especial para cualquier niño de menos de doce años residente en A Illa. Esa jornada, conocida como Día de Defuntos, los pequeños se lanzan a las calles, llueva, ventee o haga sol para ir puerta por puerta y obtener el premio de una golosina que, en todas las casas y establecimientos se encuentran ya preparadas para su entrega.

Los pequeños llaman a cada puerta y, en cuanto les abren, dicen la frase que abre el corazón de todo aquel que estaba detrás de la puerta «unha esmoliña polos defuntiños que van alá» para abrir sus mochilas y recibir lo que están buscando. Hay en algunas casas que les ponen un poco más complicado el premio, reclamando que se recite un padrenuestro o que se identifiquen, pero lo normal es que no tengan grandes problemas para hacerse con las toneladas de golosinas que se van a repartir.

No todo son caramelos, también se entregan castañas, frutos secos, e incluso, algunas panaderías elaboran un pan especial para esa jornada que ninguno de los niños se deja atrás. El evento, que bebe en la tradición más antigua del Samaín, no solo afecta a los más pequeños de A Illa ya que, coincidiendo en una jornada festiva como la de hoy, son muchos los pequeños de otros municipios que acuden a A Illa a buscar su particular premio. El recorrido por las calles de A Illa tendrá lugar durante toda la mañana, hasta que se agoten las existencias en gran parte de los puntos a recorrer.

Magosto cambadés

Cambados despide hoy su semana de actividades del Samaín con un magosto popular. Tendrá lugar a las 18.00 horas en la plaza de Fefiñáns. No faltarán las castañas asadas y la música con el grupo de gaitas Bou de Bou. Está organizado por el Concello, Cambados Zona Centro y colabora la Diputación.