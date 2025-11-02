La tasa de vacunación de gripe supera en 10 puntos a la del covid

Los mayores de 80 años temen más a la gripe que al covid. Los primeros años después de la pandemia, las tasas de vacunación contra el nuevo coronavirus se dispararon, pero con el paso del tiempo han ido disminuyendo.

Y esa es también la tendencia en la presente campaña de inmunización en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés, puesto que mientras que contra la gripe ya se han vacunado el 60,4 por ciento de los mayores de 80 años de la zona, contra el covid solo se han protegido hasta ahora un 49,9 por ciento de las personas en esa franja de edad. Eso supone un 10 por ciento menos.

La Consellería de Sanidade inició la campaña de vacunación el 29 de septiembre, y el pasado 20 de octubre arrancó para la población general de más de 70 años, las personas inmunodeprimidas, el personal sanitario y el de emergencias vinculadas a la salud.

Vacunación infantil intranasal en un colegio de Cambados. / Noe Parga

Desde entonces, en apenas dos semanas, acudieron a vacunarse contra la gripe el 60,4 por ciento de las personas mayores de 80 años; el 11 por ciento de los situados entre los 70 y los 79; y solo el 3 por ciento de los sexagenarios. Eso sí, para los menores de 70 sin enfermedades de riesgo, la campaña como tal aún empieza el 10 de noviembre.

Los niveles de vacunación contra el covid son un poco más discretos. Entre los mayores de 80 años, se pusieron la inyección el 49,5 por ciento de la población diana; y entre los 70 y 79 años, acudieron a sus centros de salud el 7,3 de las personas en esa franja de edad. De todos modos, también hay que tener en cuenta que hay pacientes que rehusan poner las dos vacunas el mismo día, por temor a una posible reacción adversa, y en la mayoría de los casos prefieren protegerse primero contra la gripe.

Éxito en los colegios

Otra de las conclusiones que se extrae de estas primeras semanas de campaña es que la vacuna intranasal es un éxito entre los niños. El curso pasado se probó en la franja de edad de hasta cinco años, y la tasa de vacunación subió en más de seis puntos con respecto al año anterior; en esta ocasión, Sanidade amplió la vacunación intranasal hasta los 11 años, y los resultados están siendo buenos, puesto que ya se han vacunado el 21,5 por ciento de los niños.

También ha funcionado bien el plan piloto de vacunación en los colegios, que en el caso del área sanitaria Pontevedra-O Salnés se ha ensayado en algunos centros educativos de Vilagarcía, Cambados o la ciudad del Lérez. En torno al 50 por ciento de los niños se protegieron contra la gripe en esas jornadas. Además, la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Silvia Amoedo, señala que los pequeños vivieron las visitas de los sanitarios, «como una fiesta». El hecho de que la vacuna intranasal sea indolora anima sin duda a esta percepción positiva en la población infantil.

Inmunizar a los niños, y en fechas próximas entre sí, puede tener consecuencias muy positivas para controlar posteriormente el impacto de los contagios en la comunidad, puesto que los niños en edad escolar son importantes transmisores y en muchos casos viven o se relacionan con personas de edad avanzada o con factores de riesgo.

Finalmente, el 26 por ciento del personal sanitario de Pontevedra-O Salnés ya se ha vacunado de la gripe, mientras que contra el covid solo se han protegido el 11,6 por ciento de los trabajadores de los centros de salud, según datos recogidos a última hora del pasado jueves, 30 de noviembre. En lo que respecta a las embarazadas, el porcentaje de adherencia provisional es del 3,2 por ciento. Finalmente, la vacuna contra el virus respiratorio sincitial ha llegado al 92,5 por ciento.

Los médicos creen que la curva epidémica puede adelantarse este año La incidencia del covid en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés es baja en estos momentos, mientras que la de la gripe preocupa un poco más a los médicos. Javier Paz Esquete, jefe del servicio de Medicina Preventiva del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) señala que, mientras que la tendencia del covid «es decreciente desde los picos detectados el pasado verano», en el caso de la gripe, «el aumento es progresivo». De hecho, apunta, desde el pasado 1 de septiembre ya se produjeron en el área 39 ingresos hospitalarios de pacientes, por o con gripe, de los cuales nueve todavía permanecían ingresados el viernes.Javier Paz Esquete señala que, «con toda la prudencia del mundo», los datos de los que se dispone en estos momentos parecen apuntar a que este año, «se está adelantando la curva epidémica de la gripe».En cualquier caso, el médico recuerda que la población puede tomar medidas para tratar de reducir el impacto de estas enfermedades en la salud y en el conjunto de la sociedad, adoptando una serie de medidas de higiene respiratoria básica y acudiendo a vacunarse. Javier Paz hace hincapié también en la necesidad de proteger a las personas mayores o con ciertas dolencias que las hacen más vulnerables a este tipo de virus, ya que para ellos enfermedades como la gripe pueden tener consecuencias graves.