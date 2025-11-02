Sanxenxo reparte 4.000 euros en su concurso de decoración navideña de casas y comercios
La inscripción en «Deslumbra co teu Nadal» estará abierta del 24 de noviembre al 9 de diciembre | El fallo se conocerá el día de Reyes
El Concello de Sanxenxo convoca el III Concurso de Iluminación «Deslumbra co teu Nadal» en el que se repartirán 4.000 euros en premios. La actividad organizada desde el departamento de Cultura y Eventos, dirigido por Elena Torres, y en colaboración con Entretendas CCU vuelve a apostar este año por esta actividad para incentivar el ambiente navideño en las calles del municipio.
El concurso establece tres categorías: en establecimientos comerciales se premiarán los mejores escaparates y fachadas con 1.000 euros, 750 y 500 euros. En viviendas, la decoración exterior recibirá 500, 300 euros y 200 euros. En la categoría de calles, barrios, plazas o vecindarios, la decoración del entorno tendrá un premio único de 750 euros.
El plazo de inscripción se abrirá el próximo 24 de noviembre hasta el 9 de diciembre y se podrá realizar a través de la sede electrónica de O.A.Terra Sanxenxo o presencialmente en el registro del Concello. La decoración debe estar expuesta desde el 5 de diciembre al 6 de enero. El jurado valorará la iluminación con hasta 10 puntos; la originalidad y el diseño con hasta 5 puntos; y el fomento de valores locales, contenido didáctico del proyecto y el cuidado del medio ambiente con utilización de materiales ecológicos, con hasta 3 puntos.
Antes del 19 de diciembre, los participantes se comprometen a enviar fotos y vídeos de sus escaparates, establecimientos o viviendas al correo culturaterra@sanxenxo.org para poder ser valorados por el jurado y promocionados en las redes sociales del Concello de Sanxenxo.
El fallo se dará a conocer el 6 de enero durante el Concierto de Reyes de la Banda de Música de Sanxenxo en el Auditorio Emilia Pardo Bazán.
