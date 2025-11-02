La recuperación del acceso de O Castriño entra en la recta final

El acceso al Castro Alobre a través del parque botánico Valdés Bermejo va cogiendo forma tras un lustro destruido por un fuerte temporal que incluyó lluvias torrenciales y, con ello, desprendimientos que privaron a vecinos y visitantes de este paso. Los trabajos están en la recta final y han pasado la fase que podía conllevar las mayores dificultades técnicas.

El proyecto dará paso a una infraestructura más sólida, para evitar que el episodio vivido se repita en un futuro. De hecho, el montante es relevante: unos 165.000 euros que incluyen la reconstrucción del muro de contención, pero también la reposición de las escaleras y la barandilla.

Los plazos de ejecución van en tiempo y, según las condiciones del contrato, debe estar terminado antes de principios del próximo mes. Se trata de un momento esperado por los ciudadanos que acostumbran a pasear por este espacio natural de Vilagarcía y que posibilitaba la conexión entre dos zonas, teniendo ahora que dar un rodeo.

La instalación se vino abajo por los corrimientos de tierra registrados con los temporales de 2020 y desde entonces, el acceso permanece cortado con una serie de cintas y vallas que tampoco daban muy buena imagen.

Su reparación ha estado condicionada por diferentes factores, empezando porque se trata de un espacio con protección especial y esto ha requerido de diferentes trámites, además de que el problema se generó en plena pandemia de Covid.

El yacimiento quedó protegido con lonas. | M. Méndez

Según ha explicado Ravella en más de una ocasión, fue dos años después cuando contrató un estudio geotécnico para evaluar el estado real del terreno que, por otra parte, se estuvo dejando asentar. Al año siguiente se completó con el proyecto de ejecución y entremedias fue necesario contar con los informes sectoriales de Patrimonio. En 2024 se incluyó dentro del préstamo solicitado para realizar esta y otras obras.

El yacimiento, listo para su musealización

La excavación en la parte baja del Castro Alobre ya se ha protegido con las lonas después de que los arqueólogos de A Citania indagaran más en la puerta marítima de la Edad de Hierro y la salazón romana y hallaran una nueva estructura que podría ser una necrópolis de cremación. Todo sufragado por Mercado que también financiará la musealización y la conexión con el Valdés, que el Concello espera ejecutar en 2026.