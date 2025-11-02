Recuerdos y flores para los «santos» de casa

El fin de semana dedicado a recordar a quienes ya no se encuentran entre nosotros es una tradición que no decae en las comarcas de O Salnés y Ullán.

El trajín en los cementerios se vive desde hace días, pero se intensificó entre ayer y hoy, que es cuando se registran las mayores afluencias para cumplir con la costumbre de llevar flores frescas a los difuntos.

Esto deja además, estampas que en camposantos como el de Santa Mariña de Cambados son de postal. No en vano, se trata de un camposanto que es un recurso turístico, dada la belleza de los arcos de la capilla; lo único que quedó en pie tras el devastador incendio de finales del siglo XIX.

Unas mujeres realizando los últimos retoques. / Iñaki Abella

«El cementerio más melancólico del mundo», como lo describió Cunqueiro, y un bien que es Monumento Nacional y forma parte de una ruta europea de necroturismo. Pero ayer no estaba lleno de turistas, sino de vecinos recordando a sus seres queridos y dejando sus flores favoritas en un ritmo continuado que seguirá hoy.

Y es que, aunque el día de Todos los Santos es el más popular entre la ciudadanía para cumplir con esta fecha, las familias se reparten entre el sábado y el domingo, pues también es habitual la visita a más de un camposanto.

Una mujer en la capilla del mítico camposanto cambadés / Iñaki Abella

Algunos realizan una verdadera ruta, movilizándose por toda la comarca e incluso más allá para rememorar a familiares próximos y lejanos.

Los Concellos también se implican en estas fechas especiales y realizan tareas de refuerzo de limpieza y acondicionamiento, e incluso habilitan horarios especiales, como ha sido el caso del municipal de Rubiáns (Vilagarcía).

Un hombre ante una tumba del cementerio de Rubiáns. / Iñaki Abella

Los crisantemos fueron, una vez más, las flores más utilizadas en los centros y ramos que los floristas de la comarca han estado creando estos días para cumplir con una semana de ventas de las más fuertes del año; una época en la que trabajan sin descanso, sobre todo cuando se acerca la fecha –puede llegar a suponer hasta un 20% de su facturación anual–.

Tanto desde sus establecimientos como en los mercados de las flores que se han puesto de moda en los últimos años, destacando los de Cambados y Vilagarcía.

Día de Todos los Santos en Cambados / Iñaki Abella

Los precios se mantuvieron de manera similar al año pasado y desde 20 euros se podía conseguir una ornamentación especial, aunque en función del tipo de flor. Y la horquilla de gasto medio ha sido de entre 40 y 50 euros.