Protocolo, formación y una mesa para el 25-N en Ribadumia

El Concello de Ribadumia ya tiene preparada la programación que va a marcar la celebración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Desde el pasado viernes, el Concello luce en su fachada un lazo simbólico, pero a ese acto también se unirá la celebración de representaciones teatrales, talleres, proyecciones y la formación del personal municipal en atender este tipo de situaciones. El propio día 25 de noviembre se leerá un manifiesto institucional en dependencias municipales.

Una de las acciones más importantes será la creación de una mesa local de coordinación frente a la violencia de género, que se llevará al pleno del próximo jueves, mientras que el día 20 se presentará un protocolo municipal contra la violencia de género. El programa concluirá el sábado 29, con la celebración de la VIII Festa do Deporte, en el Auditorio municipal. La jornada de formación en igualdad y diversidad se celebrará el día 14 en el Auditorio y estará dirigida al personal municipal.