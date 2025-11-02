Preocupación en el colegio A Lomba por desprendimientos de la fachada

La fachada del colegio A Lomba, en Vilagarcía, sufrió este fin de semana unos desprendimientos de cascotes y planchas metálicas que han incrementado la «preocupación» de la comunidad escolar por el estado de las instalaciones. De hecho, la ANPA A Xunqueira exigía que mañana lunes se realice una supervisión y valoración del estado del inmueble para «garantizar una plena seguridad en la utilización del recinto escolar».

En un comunicado remitido hoy domingo, la asociación recordó que con anterioridad ya se quejaron de que denotaban una «falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras del colegio», pensando en la seguridad de sus hijos. Así lo contemplaron en agosto en un escrito de otros «muchos» presentados ante la jefatura provincial de la Consellería de Educación para solicitarle una reunión en la que abordar esta cuestión y otras demandas, pero «no hubo respuesta», se quejan.

El caso es que estos desprendimientos de cascotes y planchas que se han producido durante el fin de semana les hacen preocuparse más: «Afortunadamente ocurrieron durante el fin de semana, sin afectar al alumnado ni a ninguna persona, pero es preocupante que se produjeran con unas condiciones climatológicas propias de la época de otoño, lo que hace que nos preguntemos por el estado de la cubierta y la fachada».

En el mismo comunicado exigen que, tanto el Concello como la Xunta, «se tomen en serio este aviso» y que hoy por la mañana, «a más tardar y sin excusa, supervisen y valoren el estado de la fachada para garantizar una plena seguridad para la utilización del recinto escolar».

Según la imagen adjunta por la ANPA A Xunqueira, las autoridades ya deberían estar al tanto de la situación, pues la zona dónde cayeron los cascotes permanece vallada. Cabe recordar que este colegio que tiene dos décadas ya tuvo que ser reformado a los pocos años de construirse.