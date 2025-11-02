El pabellón de Xil acoge el 16 otra comida con el alcalde de Meaño

A más de un mes para la fecha, y bajo la denominación «Xantar de Nadal-Carlos Viéitez Xuntos por Meaño», el pabellón de Xil acogerá el domingo 16 el almuerzo organizado por su formación y simpatizantes.

Por tal motivo, se han colocado avisos en los tablones y además, los afectos a la causa recorren los domicilios para ofrecer el participar en este evento y conseguir una afluencia masiva, a un almuerzo en el que ser servirá empanada, pulpo á feira y carne ao caldeiro.

Esta iniciativa se puso en marcha en 2019 de manos de los simpatizantes del alcalde, al que querían arropar por aquella tras su expulsión entonces del PP, ya resuelta.