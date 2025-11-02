Ordenan rehacer una edificación con protección en Cambados

Un vecino del barrio marinero de San Tomé (Cambados) tendrá que volver a construir una edificación anexa que derruyó para levantar una nueva más moderna. Se trataba de una parte con protección en el plan del conjunto histórico cambadés y se habría incumplido la obligación de solicitar la necesaria autorización para acometer estos trabajos.

Según la resolución municipal publicada estos días en el BOE, el propietario debe proceder a la reposición de la legalidad urbanística, es decir, levantar de nuevo la edificación. La cuestión es llamativa, pues, por lo general, este tipo de procedimientos se cursan por casos al contrario, es decir, por edificar o realizar añadidos sobre bienes donde no es posible, teniendo que hacer demoliciones.

La persona interesada dispone de diez hábiles a contar desde el pasado martes día 28 para revisar el contenido íntegro de la resolución del Ayuntamiento. En caso de no presentarse, la notificación de este expediente de ejecución forzosa se dará por cumplida.

Cabe recordar que buena parte del centro urbano de Cambados está afectado por el plan de protección especial del conjunto histórico, el llamado Pepocha, y que el Concello está gestionando cambios puntuales porque se ha comprobado que contiene restricciones que, en ocasiones, son excesivas y limitan mucho obras y reformas.