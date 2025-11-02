El Concello de Ribadumia entierra cableados y redes de la traída en Couto de Arriba

El Concello de Ribadumia está realizando la canalización soterrada de las redes de la traída de agua vecinal y de servicios de telecomunicaciones en el lugar de Couto de Arriba, en Barrantes.

Fuentes municipales explicaron que los trabajos se están desarrollando de forma paralela a los que ejecuta la Diputación de Pontevedra en este tramo de la EP-9302.

Cabe recordar que esa iniciativa consiste en una mejora de la seguridad vial que la institución provincial realiza en 5,5 kilómetros de este vial, de su titularidad, que une Ribadumia y Meaño: Xil, As Covas y Barrantes.

El objetivo de la actuación municipal es «optimizar la prestación de estos servicios y mejorar la seguridad en el entorno» y se está centrando en enterrar la canalización de traídas vecinales de agua y redes de telecomunicaciones.

Las mismas fuentes indicaron que se ejecuta con fondos de las arcas municipales y comprende un tramo del vial provincial y la calle Villaverde, además de formar parte de un plan para mejorar y modernizar las infraestructuras locales, «avanzando hacia un modelo de municipio que responda a las necesidades de todos los vecinos».