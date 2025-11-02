El Concello de Ribadumia entierra cableados y redes de la traída en Couto de Arriba
Ejecuta las obras en paralelo a la mejora de seguridad vial de la Diputación
El Concello de Ribadumia está realizando la canalización soterrada de las redes de la traída de agua vecinal y de servicios de telecomunicaciones en el lugar de Couto de Arriba, en Barrantes.
Fuentes municipales explicaron que los trabajos se están desarrollando de forma paralela a los que ejecuta la Diputación de Pontevedra en este tramo de la EP-9302.
Cabe recordar que esa iniciativa consiste en una mejora de la seguridad vial que la institución provincial realiza en 5,5 kilómetros de este vial, de su titularidad, que une Ribadumia y Meaño: Xil, As Covas y Barrantes.
El objetivo de la actuación municipal es «optimizar la prestación de estos servicios y mejorar la seguridad en el entorno» y se está centrando en enterrar la canalización de traídas vecinales de agua y redes de telecomunicaciones.
Las mismas fuentes indicaron que se ejecuta con fondos de las arcas municipales y comprende un tramo del vial provincial y la calle Villaverde, además de formar parte de un plan para mejorar y modernizar las infraestructuras locales, «avanzando hacia un modelo de municipio que responda a las necesidades de todos los vecinos».
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía
- Ahora sí, las jacarandas llegan a la calle Clara Campoamor de Vilagarcía