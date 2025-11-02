Cambados pierde la ayuda de 87.000 euros para el tejado de O Pombal

Finalmente, el Concello de Cambados tiene que renunciar a la ayuda de 87.000 euros concedida hace casi dos años por la Diputación para arreglar el pabellón de O Pombal. El cambio de destino que estaba intentando, a la vista de que esta obra no se podía ejecutar porque la desafectación de terrenos no llegaba tiempo, no ha sido posible.

Así lo explica el alcalde, Samuel Lago, destacando que van a realizar el cambio de la cubierta, que «es una necesidad acuciante», con la próxima edición del Plan de Infraestruturas Deportivas, cuyo plazo de solicitud expira en enero.

El regidor intentó buscar el lado positivo, indicando que, en esta ocasión, el programa provincial cubre el cien por cien del coste de los proyectos, así que, a diferencia del anterior, las arcas municipales no aportarían nada, e incluso van a ampliar el proyecto.

Así, además de renovar el tejado del pabellón, que presenta graves problemas de goteras, entre otros, y desde hace tiempo, se va a acondicionar el suelo. La suma sería de unos 160.000 euros a diferencia de los 120.000 de la anterior iniciativa de los cuales, 87.000 euros se iban a cubrir con la ayuda del Plan concedida en febrero de 2024.

Confía Lago en que, en esta ocasión, no se fallará porque el trámite para que los terrenos de O Pombal sean de titularidad municipal está en la recta final y el traspaso de Costas será una realidad más pronto que tarde. De hecho, el miércoles hay un pleno para realizar una última corrección.

Cabe recordar que, aunque el Ayuntamiento es propietario de la instalación, no lo es del suelo y la concesión que tenía caducó, así que se inició un trámite para evitar estas trabas y disponer de la posesión sin límites, pero, para pesar del alcalde ,–«tantos trámites para obtener algo que ya es nuestro»–, ha sido largo y no se ha llegado a tiempo.

Ya se dieron cuenta hace meses y, de hecho, tanto el regidor como la concejala de Deportes, Noelia Gómez, anunciaban en agosto que era imposible llegar a tiempo para justificar la ayuda, pues además estaba el tiempo necesario para ejecutar los trabajos. Para no perder la subvención provincial plantearon ante la institución un cambio de destino; dedicarla a la compra de equipamiento deportivo o una parcela en las inmediaciones para cumplir otra aspiración de los clubs: un pequeño pabellón de entrenamiento, pero su pretensión fue rechazada: «No era viable reconvertirla», lamenta Lago. Asimismo indica que tampoco era posible conseguir una prórroga.

Otros casos

No es la primera ayuda perdida por el Ayuntamiento en los últimos meses, como en tantas ocasiones ha criticado el PP. El caso más reciente tuvo que ver con la ejecución del proyecto de ludotecas Xoubiñas, que abrió un enfrentamiento abierto con la Xunta. Las autoridades municipales siempre han sostenido que hubo un error en las bases y que no fue posible subsanarlo a tiempo, negándolo la Consellería do Mar. Ya antes había pasado otra cosa parecida con esta misma actividad.

Así las cosas, renunciaron a ella, pero también hay otros casos. Sucedió con una de gestión de residuos hace un par de años y que incluso pelearon ante los tribunales o una parte de la reforma urbana de la plaza de Fefiñáns: la de la Alameda y otros remaches que, a día de hoy, siguen sin ejecutarse a pesar del anuncio de que se buscaría fondos para hacerlo. Así las cosas, entre otros asuntos, han quedado puntos de cableado al aire en la zona de bancos de las letras decorativas del cruce con la avenida de Vilagarcía.