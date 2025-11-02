Cambados denuncia una sucesión de actos vandálicos: «Son mala gente»

Cambados ha registrado en los últimos tiempos una serie de robos y daños en espacios públicos que han sido duramente criticados por el Concello.

El último ha tenido lugar esta semana, cuando alguien arrancó y se llevó una escultura de piedra que había colocado en el mirador de Refoxos (Corvillón).

Pero «el problema es que no se trata de un caso aislado», lamentan las autoridades, para relatar una lista de acciones de los «enemigos de lo público» que sufren en los últimos tiempos.

Robaron el columpio del mirador de Castrelo / FdV

Así, explican que recientemente cercenaron la cabeza de otra escultura existente en Tragove, robaron el columpio del mirador de Castrelo y derribaron la barandilla de un puente en la desembocadura del Umia, entre otras cuestiones.

Los vándalos cercenaron la cabeza de otra escultura de Cambados. / FdV

«¿A quién le puede molestar que Cambados adecente sus espacios naturales? Mala gente», denuncian desde el cuatripartito.