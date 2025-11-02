Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boas Prácticas premia a entidades sociales de Vilagarcía y Cambados

La Diputación distinguirá a once entidades de la provincia de Pontevedra con el premio Boas Prácticas. Entre esas once entidades se encuentran la Asociación Teatro Compañía Caracol de Cambados y el CEIP Rosalía de Castro de Vilagarcía. Estos premios reconocen la realización de actividades y proyectos sobre igualdad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents