Boas Prácticas premia a entidades sociales de Vilagarcía y Cambados
La Diputación distinguirá a once entidades de la provincia de Pontevedra con el premio Boas Prácticas. Entre esas once entidades se encuentran la Asociación Teatro Compañía Caracol de Cambados y el CEIP Rosalía de Castro de Vilagarcía. Estos premios reconocen la realización de actividades y proyectos sobre igualdad.
