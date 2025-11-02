La ausencia de precipitaciones lastra el inicio de la campaña de setas en O Salnés
A Cantarela ha encontrado muy pocos ejemplares en sus salidas previas a la celebración del Outono Micolóxico | Álvarez: «Esperamos que con las últimas lluvias la cosa mejore»
A. G.
No están siendo precisamente buenas las últimas campañas de setas en la comarca de O Salnés. Las escasas precipitaciones que se están registrando en meses como los de septiembre y octubre, y este año ha mantenido la tendencia, están provocando que el número de ejemplares con los que se encuentran los amantes de las setas sean escasos y de muy poco valor gastronómico. Lo ha notado la asociación A Cantarela que, como cada año, realiza siempre alguna salida a los montes para buscar hongos antes de la celebración del Outono Micolóxico, y han regresado con muy pocas capturas.
Aunque la comarca de O Salnés ha sufrido una afectación mínima en lo que a incendios se refiere, lo cierto es que estos también se encuentran detrás de la ausencia de setas en los montes. La simbiosis que da lugar a los hongos surge en bosques con una gran cantidad de años y, especialmente, en zonas de castaños. Sin embargo, los sucesivos incendios que han sufrido los montes de O Salnés también han provocado que haya muchas zonas en las que todavía no han comenzado a proliferar las setas. A eso se une la situación de abandono en la que se encuentran los montes, con maleza que impide acceder a zonas que, en otros tiempos, eran productoras de setas.
Así lo reconoce Carlos Álvarez Puga, responsable del colectivo, al señalar que «hay muy poca cosa, esperamos que con estas últimas lluvias, los hongos comiencen a brotar, pero en nuestra expedición fuimos un autobús lleno y solo regresamos con un par de cestos». A la ausencia de lluvias, apunta Puga, también se une el hecho de que y todavía no se ha registrado una caída de las temperaturas, indispensable para que comiencen a brotar los primeros hongos. «Estamos ya en el mes de noviembre y apenas se ha dejado notar la presencia de setas habituales en septiembre, como es el caso de las russulas, los níscalos, o incluso, las lepiotas, no hemos visto prácticamente ninguno», señala.
Esta situación contrasta precisamente con el interés que despiertan las setas. Lejos quedan los tiempos en los que los integrantes de A Cantarela eran un puñado de personas que casi eran observados como unos locos por su afición, creciendo año a año para, «si el autobús en el que viajamos a diferentes puntos de Galicia a buscar setas tuviese cien plazas, cien personas iríamos porque, cada vez, hay más gente interesada, a la que le gusta consumir estos hongos, más allá de los champiñones; es un auténtico boom».
Pese a ese gran auge, Álvarez Puga insiste en que acercarse al mundo de las setas debe hacerse con mucha cautela, recomendando a todos los que llegan nuevos a este mundo que «no se cojan aquellas setas que no se conocen porque las fotos de los libros igual no se ajustan exactamente a lo que tenemos en la mano, y una pequeña variación, puede ser la diferencia entre disfrutar una buena comida o acabar con una intoxicación». Recomienda Álvarez Puga que «se acerquen a la exposición que vamos a poner en marcha con motivo del Outono Micológico y que nos pregunten cualquier duda para evitarse sorpresas». También está el lunes micológico para clarificar cualquier tipo de duda.
De todas formas, reconoce Álvarez Puga que «los gallegos acostumbramos a ser muy prudentes y la mayoría de las aficiones comienzan a través de las diferentes charlas que se dan, y eso no solo incrementa la prudencia, sino que conciencia del peligro, por lo que tenemos un porcentaje de intoxicaciones muy bajo en comparación con otras zonas del Estado, donde no son tan precavidos».
Un noviembre marcado por el Outono Micolóxico
Como todos los años, A Cantarela tratará de acercar al gran público el mundo de las setas. Lo hará a través de las diferentes iniciativas incluidas en el programa del Outono Micolóxico que regresará al Auditorio en los próximos días. Tras los diferentes viajes a la búsqueda de setas en el mes de octubre, el día 9 está previsto que los integrantes de A Cantarela salgan al campo a coger setas para la exposición. Esos ejemplares deberán estar entero, limpios y en buen estado y deberán ser entregados el lunes por la mañana en el Auditorio para formar parte de la muestra. El día 10 se celebrará el montaje de la exposición y a las 20.00 horas, se dará por inaugurado el Outono Micolóxico de 2025 en el Auditorio municipal.Las conferencias también tendrán lugar en ese espacio. Comenzarán el día 11 de noviembre, con la intervención del propio Carlos Álvarez Puga, presidente de la Agrupación Micolóxica A Cantarela, que ofrecerá una charla de introducción a la micología en la que se explicará cuales son las setas comestibles más comunes y de más fácil acceso. En esa charla también se mostrará como distinguirlas de otras similares que pueden provocar una intoxicación. Al día siguiente será Ramón Enciso Fraga el que explique como localizar las setas venenosas y las posibles confusiones. El día 13, la actividad se trasladará a A Peixería a las 20.00 horas, con la participación del cocinero Rubén García Castrelo «Pachi», que mostrará la riqueza de las setas en la gastronomía. El día 16 se celebrará la XXXI Festa das setas, con una degustación y un concurso de cocina. La clausura del Outono Micolóxico tendrá lugar el día 22, con la entrega de diferentes premios.
