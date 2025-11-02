A Aixola inicia un nuevo curso con 70 alumnos matriculados
REDACCIÓN
El Centro de Formación A Aixola, dependiente de la Consellería do Mar y gestionado por CETMAR, inicia un nuevo ciclo de cursos que se extenderá hasta diciembre, con alrededor de sesenta personas matriculadas en cuatro áreas del centro. Todos los cursos dse imparten en instalaciones cedidas por la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra y están cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMPA), por lo que son gratuitos para los participantes.
La Xunta avanza que de las novedades más importantes de este trimestre será la participación de estudiantes en el programa FAO FISH4ACP, un plan de cooperación internacional que busca mejorar la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura en África, el Caribe y el Pacífico.
Estudiantes del curso de Laminado Manual en Poliéster para Piezas Utilizadas en Acuicultura y Construcción Naval colaborarán en él, adquiriendo competencias en el uso de diferentes tipos de resinas; y del curso de Restauración de Embarcaciones Menores, apoyando la construcción del modelo de fibra y la producción de otra embarcación en madera contrachapada marina.
Los resultados de ambas capacitaciones se extenderán posteriormente a Santo Tomé y Príncipe.
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía
- Ahora sí, las jacarandas llegan a la calle Clara Campoamor de Vilagarcía