Abierto el plazo para anotarse en el curso de defensa personal para mujeres en Poio

El Concello de Poio ultima la programación para conmemorar el Día internacional contra las violencias machistas, con una propuesta de actividades y acciones que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de noviembre.

Una de las primeras citas será el taller de Autoprotección e Defensa Persoal para Mulleres, que será los días 12 y 15 de noviembre en el Pazo Besada. El objetivo es ofrecer a las participantes herramientas útiles para una autodefensa efectiva, así como técnicas de autocontrol que les permitan ganar confianza y afrontar situaciones de estrés o agresión.

El curso, que combina parte teórica y práctica, abordará aspectos como la movilización y control del agresor, las estrategias para salir de una zona de peligro o lo manejo emocional ante situaciones de riesgo. La participación es gratuita, y las inscripciones ya están abiertas en el Pazo Besada hasta completar las plazas disponibles.

Dentro de la misma programación, el Concello organiza también, en colaboración con la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), un curso para promover la igualdad entre personas mayores.