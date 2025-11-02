Abierto el plazo para anotarse en el curso de defensa personal para mujeres en Poio
REDACCIÓN
El Concello de Poio ultima la programación para conmemorar el Día internacional contra las violencias machistas, con una propuesta de actividades y acciones que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de noviembre.
Una de las primeras citas será el taller de Autoprotección e Defensa Persoal para Mulleres, que será los días 12 y 15 de noviembre en el Pazo Besada. El objetivo es ofrecer a las participantes herramientas útiles para una autodefensa efectiva, así como técnicas de autocontrol que les permitan ganar confianza y afrontar situaciones de estrés o agresión.
El curso, que combina parte teórica y práctica, abordará aspectos como la movilización y control del agresor, las estrategias para salir de una zona de peligro o lo manejo emocional ante situaciones de riesgo. La participación es gratuita, y las inscripciones ya están abiertas en el Pazo Besada hasta completar las plazas disponibles.
Dentro de la misma programación, el Concello organiza también, en colaboración con la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), un curso para promover la igualdad entre personas mayores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía
- Ahora sí, las jacarandas llegan a la calle Clara Campoamor de Vilagarcía