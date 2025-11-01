Vilanova cierra la XXV Semana Cultural con una nueva estrella del esperpento

Vilanova clausuró ayer su XXV Semana Cultural con la entrega del premio Mari Gaila de Teatro a la actriz Catarina de Azcárate, quien destacó que Valle-Inclán «ha sido capaz de penetrar en la conciencia humana y plasmar en su obra artística los misterios más arrebatadores y escondidos de nuestra condición».

Así lo declaró poco antes de recoger un galardón concedido por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán por su genial interpretación en los «Autos», que configuran el «Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte», con la compañía Tribueñe, dirigida por Irina Kouberskaya.

El reconocimiento llegó en forma de las palabras de la organización y, sobre todo, de la escultura de madera creada por el polifacético artista madrileño Juan Fernando de Laiglesia como galardón de este premio, que este año ha cumplido cuatro ediciones.

Además de agradecerlo, Azcárate también manifestó que «existen personas que nacen con libertad y justicia como Valle-Inclán y crean personajes con las mismas condiciones que Mari Gaila, posiblemente, el mejor personaje femenino de Valle. La metáfora de la libertad», una intervención en la que también recodó que la obra de Valle-Inclán «no busca soluciones morales a los conflictos inmorales, sino que los evidencia».

Desde la asociación recordaron que la actriz ha dado vida a las protagonistas de «Ligazón» (La mozuela) y «La rosa de papel» (La encamada), «desplegando un extraordinario trabajo de expresión corporal, lleno de matices y de fuerza dramática». Ambas obras fueron representadas en distintas ediciones del Festival de Teatro FestiValle, celebrado en Vilanova de Arousa.

Pero además, el jurado del premio destacó que «pocas interpretaciones han plasmado con tanto acierto el registro esperpéntico que exigía Valle-Inclán para encarnar a sus personajes».

La entrega se produjo al finalizar el acto, al que asistieron el presidente de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, José María Paz Gago y otros miembros de la entidad y autoridades –entre las previstas estaban el alcalde, Gonzalo Durán, y el teniente de alcalde y diputado Javier Tourís–.

Antes, se presentó el número 50 de la revista Cuadrante, editada desde el año 2000 y dedicada de manera exclusiva a la publicación de estudios sobre.

Y con estos actos, su localidad natal despedía la XXV Semana Cultural en la que se ha rendido homenaje a su figura y obra con múltiples actividades, como la lectura de textos del escritor, presentaciones de libros y representaciones teatrales en la antigua iglesia de A Pastoriza, donde fue bautizado en 1866, así como visitas teatralizadas a la casa museo.

En cuanto al premio, de Azcárate se suma a una nómina conformada por Miguel Rellán, Rafael Álvarez, El Brujo, y Nuria Espert.