Vilagarcía inicia la segunda fase de su plan de asfaltados

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha iniciado las obras del segundo lote de su plan de asfaltados, cuya primera fase se llevó a cabo en Fondo da Vila, en Trabanca Sardiñeira. Los trabajadores de la empresa Marconsa, que ha sido la adjudicataria del plan, comenzaron los trabajos el miércoles y los finalizaron ayer. «Los vecinos ya nos han manifestado su gran satisfacción con la rapidez y la calidad del trabajo», declaró el concejal de Obras y Medio Rural, José María González.

El cronograma previsto contempla la continuación de las obras por la calle Adolfo Pedrido Morla, justo frente al complejo deportivo de Fontecarmoa, que es un vial que ha ganado mucho tráfico en las últimas semanas tras la reestructuración circulatoria ordenada por el Concello en la subida desde O Piñeiriño. Ayer no pudo trabajarse debido a las fuertes lluvias caídas por la mañana.

La empresa vilagarciana dispone de tres meses para reparar hasta nueve vías muy transitadas por residentes y visitantes, como el acceso al Hospital do Salnés desde la N-640 o la rotonda de O Cavadelo, que conecta la avenida Valle Inclán con la de A Mariña.

También se realizarán reparaciones en otras cinco vías: la calle San Andrés (Carril); Ramón Martínez (O Piñeiriño); Feal y Marxiada (Sobradelo), en estas dos últimas calles también se instalarán reductores de velocidad; y la calle Fonte de Faxilde. Aprovechando las obras, se renovará y ampliará la red de drenaje pluvial en la calle Marxiada y la red de alcantarillado en la calle Feal.

Como ya indicó en su momento el Concello, se seguirán realizando numerosas intervenciones en los últimos meses del año. De hecho, el próximo lunes se firmará el convenio de replanificación del primer lote del plan con la empresa Covsa.

A partir de ese momento, la firma dispondrá de un mes para llevar a cabo las obras en la calle Fontecarmoa y las travesías de Rosalía de Castro.

Este nuevo plan de asfaltado cuenta con un presupuesto de 344.000 euros y supondrá una mejora en la seguridad y la accesibilidad a diversas zonas del municipio, incluida la zona rural de Vilagarcía: «Muchas de estas demandas surgieron directamente de las reuniones que mantuvimos con las asociaciones de vecinos y están cada vez más cerca de hacerse realidad», recordó el concejal responsable.

De hecho, en los dos últimos años se han mejorado 25 carreteras, con una inversión de un millón de euros, apuntan desde Ravella en un comunicado.

«El compromiso de mejorar los pavimentos de las calles se confirma con la nueva partida incluida en el presupuesto de 2025, que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, y que asciende a 550.000 euros», concluye el gobierno socialista de Vilagarcía.