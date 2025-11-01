Víctor Mariño es homenajeado por el Concello de Vilanova por su título gallego de BTT

El Concello de Vilanova ha querido homenajear a Víctor Mariño, campeón gallego de BTT en categoría élite en la modalidad de descenso. El deportista de András ya tiene el foco puesto en la próxima temporada en la que tiene prevista la participación en varias pruebas internacionales, pero con el objetivo de revalidar título autonómico y pelear por el Campeonato de España.Gonzalo Durán y la concejala de Deportes Eliana Vidal.