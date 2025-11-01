Vallan un muro de Fefiñáns tras detectarle un abultamiento

Un tramo del muro del Pazo de Fefiñáns (Cambados) próximo al arco permanece vallado desde hacía días de manera preventiva tras detectarse un abombamiento que, sospechan, se produjo tras recibir un «toque» de algún vehículo dando marcha atrás o similar y en una parte que, desafortunadamente, «es más sensible porque carece de argamasa; las piedras están unidas únicamente por mortero de cal», explica el presidente de Amigos de Fefiñáns, Ernesto Vázquez-Rey.

Detalló que están a la espera de que los maestros canteros puedan repararlo y desconocen la fecha porque con las lluvias tampoco es el mejor momento. No obstante, descartan un riesgo inminente de derrumbe porque se colocaron dos testigos de cemento para comprobar si había movilidad de las piezas y no se ha detectado hasta ahora.

Con todo, se han colocado unas vallas en prevención y Vázquez- Rey considera también que son un símbolo de lo que vienen advirtiendo. «Se trata de construcciones con muchos años y se ven afectadas por este tipo de situaciones que parecen triviales, como por ejemplo, las vallas que el Concello deja apoyadas contra la pared durante la Festa do Albariño, vibraciones o el toque de un coche dando marcha atrás, como creemos que ha sido el caso y que se produjo antes de esta celebración, antes del concierto de Panorama», detalló.

Cabe recordar que la asociación ha pedido reducir el número de actividades que pueden resultar nocivas para el BIC, como esos macronciertos, abriendo un intenso debate en la sociedad cambadesa.