Ravella retoma la ampliación del cementerio de Carril: menos nichos, pero más accesible

El Concello de Vilagarcía ha retomado el proyecto de ampliación del cementerio de Carril, reduciendo la previsión de nichos de 2023, pero garantizando la cobertura de la demanda para «varios años». En un comunicado explica que prefiere centrar el «esfuerzo inversor» en mejorar la accesibilidad y otras cuestiones, como la iluminación.

Las mismas fuentes explican que ya están trabajando en la redacción de un proyecto que, calculan, costará unos 250.000 euros. Para su financiación estudiará si lo hace con fondos propios, si busca ayuda externa o si combina ambas vías. En todo caso, el gobierno local reconoce que no será una obra inmediata.

En primer lugar, este tipo de instalaciones conllevan una serie de permisos especiales y también sectoriales en cuanto a las obras, «siendo fundamentales» los de Costas de Galicia, por su proximidad a la desembocadura del Ulla y la ría de Arousa, y el de Adif, porque el límite del camposanto está próximo a las vías de la alta velocidad.

Los trámites «pueden tardar meses, pero lo sustancial es que la decisión del Ejecutivo es firme y más pronto que tarde, los vecinos de Carril contarán con un cementerio reformado, más accesible, mejor iluminado y con reserva de nichos suficientes para atender la demanda durante varios años».

El anteproyecto de 2023 contemplaba la construcción de 44 nuevos módulos, que se traducirían en 176 nuevos nichos –ahora tiene 1.400–. La nueva idea es hacer menos bloques en una primera fase y, al tratarse de estructuras modulares, «la ampliación se puede retomar en cualquier momento», destacan desde el Concello.

Las autoridades consideran más prioritario mejorar la circulación interior en términos de accesibilidad universal, sobre todo una mejor comunicación entre esta zona nueva y el camposanto histórico, que ahora están separados por un desnivel de escaleras con una fuerte pendiente. Asimismo indicaron que seguirá un modelo de obra similar al del otro municipal, Rubiáns, y que «fue muy bien acogido».