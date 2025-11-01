El PSOE de Catoira alega en la Xunta el salario de la secretaria

El PSOE de Catoira ha acabado alegando ante la Dirección Xeral de Función Pública de la Xunta las retribuciones de la secretaria-interventora del Concello, denunciando que la actual titular de la plaza «estaría percibiendo cantidades muy superiores, con un incremento salarial que rondaría el 49%, que no se justifica en un municipio de 2.700 habitantes».

Su portavoz, Alberto García, recuerda que hay un recurso contencioso en curso contra el presupuesto municipal de 2024 porque incluye las mentadas retribuciones que se corresponden con complementos y que «tampoco fueron aprobados en pleno ni comunicados a los sindicatos». No obstante, tras la publicación en el BOE del concurso unitario de traslados, que incluye la plaza y en la que se «incrementa de manera alarmante e irregular las retribuciones para este puesto», denuncia, ha decidido alegar ante la Xunta también.

El también exalcalde asegura que estos complementos de destino y el específico «no se ajustan al acuerdo plenario vigente de septiembre de 2021». Así, explica que deberían ser de 764 y 1.030 euros, pero «la actual titular estaría percibiendo cantidades muy superiores; más de 69.000 euros (...) Un salario similar a un director xeral y solo 10.000 euros inferior al presidente de la Xunta».