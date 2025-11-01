Proyectan un anfiteatro en el entorno de O Naval, en A Illa

El Concello de A Illa saca a licitación el proyecto de humanización de las calles Marqués de Bradomín, Naval y Alcalde Manuel de Graña, con una inversión de medio millón de euros. El proyecto tiene como objetivo conectar de forma integral y accesible estas calles con el paseo de O Naval, cuya transformación ya se había realizado en fases anteriores.

El alcalde, Luis Arosa, destacó la importancia de esta actuación y su carácter innovador: «Además de renovar las infraestructuras básicas, como la red de saneamiento y el soterramiento de las líneas eléctricas, la obra incluye la creación de un pequeño anfiteatro en los jardines frente a las casas modernistas». La financiación procede del plan Provincia Extraordinaria, de la Diputación.