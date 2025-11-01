Proyectan un anfiteatro en el entorno de O Naval, en A Illa
A.M.
El Concello de A Illa saca a licitación el proyecto de humanización de las calles Marqués de Bradomín, Naval y Alcalde Manuel de Graña, con una inversión de medio millón de euros. El proyecto tiene como objetivo conectar de forma integral y accesible estas calles con el paseo de O Naval, cuya transformación ya se había realizado en fases anteriores.
El alcalde, Luis Arosa, destacó la importancia de esta actuación y su carácter innovador: «Además de renovar las infraestructuras básicas, como la red de saneamiento y el soterramiento de las líneas eléctricas, la obra incluye la creación de un pequeño anfiteatro en los jardines frente a las casas modernistas». La financiación procede del plan Provincia Extraordinaria, de la Diputación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- El juez ordena el ingreso en prisión de los dos cabecillas de la operación Doner
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía