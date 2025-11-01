Personal de ayuda en el hogar denuncia incumplimientos en el nuevo contrato

El comité de empresa del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Vilagarcía denunció ayer que la nueva concesionaria, Serveo Social, incumple varios puntos del pliego de condiciones del contrato. Por citar algunos ejemplos, las representantes de la plantilla apuntan que la empresa no respeta el convenio colectivo en lo relativo a duración de jornadas de trabajo o periodos de descanso, y que no ha habilitado algunos de los servicios pactados en su momento con el Ayuntamiento, como era el de fisioterapia. El personal también echa de manos medios técnicos de apoyo para la movilización de personas encamadas, como camas articuladas o grúas.

La pasada primavera, el Concello de Vilagarcía adjudicó a la empresa Serveo Social el millonario contrario del servicio de ayuda en el hogar, por un importe de 7,4 millones de euros y una duración inicial de cuatro años. Unos meses después, las trabajadoras han asegurado que Serveo incumple varias condiciones de los pliegos, y advierten de que el Concello de Mos ya ha rescindido el contrato de esta misma empresa hace menos de un mes. Por ello, el comité de empresa reclama al gobierno de Vilagarcía que tome cartas en el asunto y que vele por el cumplimiento de las condiciones acordadas en el pleno y que, en caso de que la situación no se corrija, se tomen medidas más rigurosas.

El convenio colectivo

En primer lugar, las trabajadoras se quejan de que, según ellas, Serveo está incumpliendo varios puntos del convenio colectivo. «Hay compañeras con jornada parcial de 30 horas que están haciendo más de 40 a la semana», afirman. Según ellas, también hay trabajadoras que deberían trabajar un máximo de 7 horas y 48 minutos al día, y que en realidad están haciendo 11 horas, «cuando la jornada máxima que se contempla en el convenio colectivo es de nueve horas».

El comité de empresa argumenta también que siguen utilizando su coche particular para los desplazamientos entre domicilios, pese a que en el convenio se indica que las empresas deben facilitar los medios de transporte.

Asimismo, denuncian que sigue sin funcionar el servicio de fisioterapia para los usuarios del SAF, o que tienen servicios de solo media hora en algunos domicilios, «cuando la unidad mínima de tiempo recogida en los pliegos es de 45 minutos» . Además, se quejan de la falta de medios para la movilización de las personas encamadas.

Según el comité de empresa, los pliegos especifican que para esta labor se debe desplazar a los domicilios a dos auxiliares o habilitar medios técnicos de apoyo, como grúas o camas articuladas. La realidad, denuncian, es que van solas y sin medios de apoyo.