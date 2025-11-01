Las pedaladas contra el alzhéimer ya cubrieron mil kilómetros en Corea del Sur

Pichi avanza con pedalada firme por Corea del Sur, de ahí que haya completado ya los primeros mil kilómetros del recorrido solidario con el que recauda fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal).

Como ya se explicó en FARO DE VIGO, anima a los ciudadanos a colaborar, para lo cual pueden ingresar donativos a través de la cuenta de Abanca ES78 2080 5067 1230 4004 4247, haciendo constar como concepto «Pedaladas contra el alzhéimer».

Pero también los invita a disfrutar de su recorrido, ya que a medida que avanza cuelga fotos y vídeos en sus redes sociales mostrando la belleza del paisaje y el patrimonio coreano.

Así son las primeras «pedaladas contra el alzhéimer» de Pichi en Corea del Sur /

Por eso quienes le siguen saben que ya completó la Ruta de los Cuatro Ríos, considerado el carril bici más grande del mundo y provisto de todo tipo de servicios y comodidades.

Tras recoger su credencial, que fue sellando a medida que avanzaba, como la que se entrega a los peregrinos cuando llegan a Santiago, el ciclista grovense mostró Busan, una extensa ciudad puerto de Corea del Sur conocida por sus playas, montañas y templos.

Entre ellos el Beomeosa, un santuario budista fundado el año 678 que se ubica en la base de la montaña Geumjeong, que también enseña Pichi en sus publicaciones.

Pichi en el observatorio Cheomseongdae, construido con 365 piedras, una por cada día del año. / FdV

La ciudad de Sangju, en la provincia de Gyeongsang del Norte, es otro de los lugares destacados de los últimos días. Como lo es la de Gumi, el condado de Goryeong-gun, centro histórico del antiguo reino de Daegaya, y Gyeongju, que fue la capital del antiguo reino de Silla y posee tesoros históricos como la gruta budista Seokguram, el templo Bulguksa y la aldea tradicional Yangdong, designados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El ciclista no dejó de visitar y mostrar el observatorio astronómico más antiguo de Asia Oriental, el Cheomseongdae –en Gyeongju–, cuyo nombre significa torre mirando a las estrellas. Es una pequeña torre circular de 9 metros de altura construida en el siglo VII exactamente con 365 piedras, una por cada día del año.

El puente cubierto Woljeonggyo, la tumba de Bonghwangdae y la pagoda budista de piedra y 8,2 metros de altura situada en Seokgatap, designada como el Tesoro Nacional de Corea del Sur, son otros elementos que ayudan a Pichi a promocionar su andadura y recaudar fondos contra el alzhéimer.