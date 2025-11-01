O Salnés inicia en China un tour internacional para avanzar en desestacionalización turística

La Mancomunidade do Salnés ha iniciado en China una especie de tour internacional que incluirá otros países con el fin de avanzar en la desestacionalización del destino turístico, un paso fundamental para consolidar su futuro ante la fuerte dependencia del visitante nacional y unas cifras estivales ya insuperables. La comitiva gallega recorrió varias localidades de una zona situada al este del país y que suman unos 50 millones de habitantes, reuniéndose con sus autoridades para «activar el flujo de turistas de ambas zonas en las dos direcciones», explica el delegado de Turismo, José Manuel Aspérez.

La entidad ha financiado este viaje de diez días con fondos procedentes del convenio firmado con la Xunta para acciones de desestacionalización y como parte de las relaciones intensificadas en los últimos meses con este país. De hecho, la propuesta partió de una asociación china ante el interés de impulsar las relaciones comerciales con España.

Actualmente su presencia es casi testimonial en la comarca, pero «es un mercado muy interesante y con mucha potencialidad, sobre todo porque no buscan playa y sol, sino cultural, costumbres... Conocer otras cosas que le podemos ofrecer durante todo el año», añade Aspérez.

Una de las reuniones mantenidas con autoridades chinas. / FdV

En la comitiva también iban la vicepresidenta comarcal, Sabela Fole,y el presidente y el vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia, Césareo Pardal y Jesús Picallo, respectivamente. Para el delegado, la «coordinación» e implicación del sector privado es capital, teniendo en cuenta que la administración lo que busca es acompañar y facilitar el avance del sector.

Próximos destinos

En las reuniones organizadas también estuvo una delegación de concejales y alcaldes de Toledo y se realizaron mesas de trabajo con homólogos y responsables de turismo de diferentes localidades situadas en la provincia de Zhejiang.

Así, fueron recibidos en Quintiang, Hangzhou, Tianyu, Songyang, Longquan, Xitou, Lishui.... Que tienen poblaciones de miles de habitantes; solo la primera acumula casi 600.000 personas.

Según Aspérez, sus autoridades estaban interesadas en conocer la manera de atraer españoles y las arousanas en lo contrario. «Fue una experiencia muy positiva», expuso el también edil meañés quien espera reunirse ahora con el resto de la dirección de la Mancomunidade y los técnicos y el sector para evaluar resultados y preparar siguientes acciones, empezando quizás por paquetes de viajes específicos.

Las autoridades comarcales intercambiaron material promocional. / FdV

Ayer avanzó que uno de los «principales problemas» detectados es la «carga burocrática» para realizar las entradas y salidas en los países. «Hablamos de estas y otras cuestiones que pueden permitir activar el flujo de turistas de ambas comarcas en las dos direcciones. Se trata de un mercado que proviene de la segunda potencia económica mundial», subrayó.

En la agenda de la comarca está China, pero también otros emisores de Europa y de América con muchas posibilidades, según sus análisis del big data, y, de hecho, su pretensión es continuar este tour en ciudades como Nueva York, Berlín y Londres, entre otras.

El secretario de la DO Rías Baixas durante la reunión. / FdV

La DO Rías Baixas da vuelta y media al mundo

La DO Rías Baixas está preparando el calendario de acciones promocionales para 2026 y ha hecho repaso de este año. Su personal ha hecho más de 64.000 kilómetros, o lo que es lo mismo, ha dado vuelta y media al planeta en nueve viajes a destinos nacionales e internacionales. Para asistir a importantes ferias, como Prowein o la London Wine, o realizar actividades propias como salones de vino, roadshows, formaciones, misiones inversas...

El gasto ha sido de unos 800.000 euros para estar presentes en lugares como Estados Unidos, República Dominicana, Reino Unido, Madrid o A Coruña. Cabe recordar que 107 bodegas participan en el plan de exportación en el que destacan las iniciativas de formación, para crear más prescriptores. «Nos parece básico para contar nuestra historia, filosofía, los vinos de Rías Baixas y su diferenciación», explicó Eva Mínguez, la directora de Marketing, durante una reunión con las firmas para planificar el próximo año y en la que el secretario del consejo regulador, Ramón Huidobro, destacó lo valioso que es tener 30 años de experiencia exportadora.