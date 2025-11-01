Juzgan a un arousano por distribución de pornografía con menores de edad

Un hombre de Vilagarcía será juzgado la semana próxima en Pontevedra por un presunto delito de distribución de pornografía infantil. El fiscal pide para él una pena de ocho años de prisión, otros nueve de libertad vigilada -a contabilizar una vez salga de la cárcel-, y doce años de inhabilitación para desempeñar oficios en los que tenga contacto regular y directo con menores de edad.

El vilagarciano fue detenido por la Policía Nacional en la operación «Cuervo», un gran operativo a nivel nacional contra la descarga y distribución de material pornográfico infantil. Según el escrito de acusación, el arousano realizó seis descargas de este tipo de material a principios de enero de 2021.

En octubre de ese año, la Policía Nacional entró a registrar su domicilio, en el que convivía con su pareja, y tras examinar su ordenar encontró 287 archivos de vídeo o similares de pornografía con menores, de los cuales, según el atestado policial, había compartido 83.

El juicio es el martes de la próxima semana, 4 de noviembre, en la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra.