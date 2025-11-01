El fiscal pide casi cuatro años de prisión para un «trapichero»

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra juzga el jueves próximo, 6 de noviembre, a un hombre por un presunto delito contra la salud pública. Sobre las 20.00 horas del 11 de enero de 2024, fue sorprendido vendiendo, presuntamente, una bolsita de cocaína a otra persona en la calle Cervantes, de Vilagarcía, a cambio de nueve euros. El fiscal pide para él tres años y siete meses de prisión, y 500 euros de multa.