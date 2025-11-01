Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fiscal pide casi cuatro años de prisión para un «trapichero»

REDACCIÓN

Vilagarcía

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra juzga el jueves próximo, 6 de noviembre, a un hombre por un presunto delito contra la salud pública. Sobre las 20.00 horas del 11 de enero de 2024, fue sorprendido vendiendo, presuntamente, una bolsita de cocaína a otra persona en la calle Cervantes, de Vilagarcía, a cambio de nueve euros. El fiscal pide para él tres años y siete meses de prisión, y 500 euros de multa.

