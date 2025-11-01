Entrecortiñas proyecta en A Illa «Azart, Come Make Art»

El Cineclube Entrecortiñas proyectará mañana domingo, a las 19.00 horas en el Auditorio de A Illa, el documental «Azart, Come Make Art» (Annike Kaljouw, 2024), una poética travesía por la vida a bordo del célebre «barco de los locos».

La sesión contará con la presencia de la codirectora Masha Novikova, quien participará en un coloquio con el público tras la proyección. La entrada es gratuita.

La película tiene un vínculo especial con A Illa, ya que el barco Azzart estuvo atracado en su puerto hace años, dejando un grato recuerdo entre los vecinos por sus representaciones teatrales y su convivencia artística.

Esta iniciativa forma parte de la programación habitual del Cineclube Entrecortiñas, que mantiene su firme apuesta por el cine independiente y de autor, ofreciendo encuentros con cineastas y sus obras.