El Samaín se ha convertido en una fiesta imprescindible en el calendario otoñal de Arousa. Asociaciones, administraciones y vecinos por su cuenta dan vida a tradiciones de Todos los Santos e incorporaciones modernas y procedentes de otras culturas que, sobre todo, hacen las delicias de los más pequeños y jóvenes, y de eso se trata; de pasar un buen rato aunque sea a base de sustos.

En Cambados dedicaron toda una semana a esta fecha «terrorífica» y ayer el Concello le puso fin con una fiesta que no fue para menos. A pesar del cambio de última hora de ubicación, al salón Peña no le faltó detalle: decoración, animadores diabólicos, música...

La capital del albariño bailó diferentes ritmos. / I. Abella

La sucesión de citas se dejó notar también en Vilagarcía, donde, el Gato Negro de Carril, entre otros, abrió sus puertas a la diversión. Tampoco faltaron las opciones en A Illa, aunque el mal tiempo también chafó sus planes iniciales y tuvo que suspender el desfile.

Asistentes a la fiesta cambadesa | Iñaki Abella

Aún así, no faltó el baile de disfraces y la chocolatada con rosca organizada por la Concellería de Cultura y el Cineclub Cortiñas.

Un día para «pasarlo de miedo» como decían los isleños y en el que no faltaron innovaciones, como la ruta propuesta por el Club Ciclista Armenteira e Punto, de Meis, cuyo único requisito era cambiar el maillot por una vestimenta más adecuada al Samaín.

Asistentes a la fiesta cambadesa del terror. | Iñaki Abella

Ni tampoco emblemas como la Procesión de las Calaveras de Catoira, que también se trasladó a cubierto y que cumplió 25 años de celebración con una gran puesta en escena de la Escola de Teatro y la Banda de Música de la localidad.

Todo ello pendiente del cielo porque la previsión de lluvias cambió muchos planes y al final, la tarde se despidió de manera bastante apacible.

Niños caracterizados. | I. Abella

El entusiasmo no faltó ni en los centros escolares, donde aprovechan esta fecha para fomentar habilidades y conocimientos entre el alumnado.

Menores en el centro vilagarciano de Infantil. | Iñaki Abella

Por ejemplo, en la escuela infantil de Vilagarcía crearon sus propios disfraces de calabazas, brujos y fantasmas; leyeron cuentos protagonizados por este tipo de personajes; representaron el tema «Danza Macabra», de Camille Saint-Saëns, y bailaron diferentes canciones como guinda a un día de susto, pero del bueno, del que te hacer reír a carcajada limpia.