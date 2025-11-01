Cuatro alumnos arousanos regresan con medalla de las «olimpiadas» de FP

Cuatro estudiantes arousanos han obtenido medallas en la Galicia Skills 2025, un evento que se ha celebrado los últimos días en Silleda. En concreto, Marcos Fontán Blanco y Brais Castro Pardo, del colegio salesiano A Mercé, de Cambados, obtuvieron la medalla de oro en la categoría de jardinería paisajística. Mientras que Víctor Vidal Mato y Enrique González Vilas, del CIFP Fontecarmoa regresaron de las «olimpiadas gallegas» de Formación Profesional con una medalla de plata en la modalidad de robótica colaborativa.

En la Galicia Skills 2025 participaron 250 alumnos, procedentes de 16 centros gallegos. El certamen, organizado por la Consellería de Educación, pretende mostrar el potencial de la formación profesional, y los mejores proyectos representarán a Galicia en la Spain Skills 2026, que se celebra en febrero en Madrid, compitiendo con proyectos de toda España.

Desde el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Fontecarmoa se emitió ayer un comunicado en el que muestran su satisfacción por el buen hacer de sus estudiantes, puesto que además de los que lograron medalla, destacaron los resultados obtenidos por Marta Agra en escaparatismo, y por Mateo Vilán y Aday Pazos en instalaciones eléctricas. «Todos los alumnos recibieron el apoyo y tutorización de sus profesores responsables, promocionando el CIFP Fontecarmoa de nuevo como centro de FP puntero en nuestra comunidad», señalan desde el instituto vilagarciano.

Fontecarmoa colaboró en el montaje de casetas relacionadas con sus ciclos formativos de Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica y enseñanzas deportivas de baloncesto. Precisamente, los alumnos de este ciclo montaron una canasta, en la que el conselleiro Román Rodríguez «volvió a dejar patente su buena técnica de tiro» durante la visita a la feria.