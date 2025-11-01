Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor da positivo tras chocar contra un coche aparcado en Vilagarcía

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía en una imagen de archivo. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Lucía Romero

Vilagarcía

Un conductor dio positivo en alcholemia esta mañana después de sufrir una salida de vía y colisionar con al menos un vehículo estacionado en Vilagarcía.

Fuentes de la Policía Local explican que los hechos tuvieron lugar en la subida hacia Guillán y se abrieron las correspondientes diligencias.

Por otra parte, los agentes de la ciudad arousana también detectaron a un conductor sin permiso de conducir manejando un vehículo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents