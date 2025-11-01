Un conductor da positivo tras chocar contra un coche aparcado en Vilagarcía
Vilagarcía
Un conductor dio positivo en alcholemia esta mañana después de sufrir una salida de vía y colisionar con al menos un vehículo estacionado en Vilagarcía.
Fuentes de la Policía Local explican que los hechos tuvieron lugar en la subida hacia Guillán y se abrieron las correspondientes diligencias.
Por otra parte, los agentes de la ciudad arousana también detectaron a un conductor sin permiso de conducir manejando un vehículo.
